Lejos de las caras tristes de los locales en Matute, el otro extremo muestra a un Deportivo Garcilaso que pudo ganar 3 puntazos para volver a ponerse como líder del Torneo Clausura. No solo por el gol de Beto da Silva fue que llegaron al triunfo, si no también por el trabajo ordenado en la defensa que cerró los espacios de un Alianza Lima desesperado por el gol. Más allá de la línea de 4, la gran figura de Patrick Zubczuk en el arco evitó, en muchas ocasiones, que los ‘íntimos’ lleguen al empate mostrándose como una carta fuerte para los próximos compromisos que restan.

En los planes del ‘Pedacito de Cielo’ estaba ganar, pero también tener seguridad en el fondo y esa fue la clave principal para que pudieran mantener el triunfo hasta el silbatazo final. Es lo que comentó el portero peruano, cuando se le pidió un análisis del rendimiento de sus compañeros, destacando también buena actitud incluso de visitantes.

“Creo que la manera que lo afrontamos es la manera perfecta de afrontar este tipo de partidos. Mucha entrega, corriendo muchísimo, estando encima del rival, defendiendo como defendimos hoy. Y bueno, también con un poco de fortuna creo de poder haber salvado todas las situaciones y haber mantenido el cero”, indicó.

Alianza Lima vs. Garcilaso por torneo Clausura (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Lejos de querer robarse las luces para él solo, por las grandes atajadas que sacó en el partido, lo que más resalta es que el objetivo grupal se haya cumplido al final. Además, aseguró que si bien el triunfo los acerca al título, los pies deben mantenerse sobre la tierra para cada duelo que tengan en frente.

“Lo importante al final es que hayamos ganado el objetivo grupal y que mis compañeros estén todos felices. Estamos muy contentos, viendo partido a partido. Tenemos la consigna clarísima de ir con mucha humildad, mucha sencillez partido a partido y bueno, seguramente en las fechas que vengan se seguirá definiendo todo”, aseveró.

Patrick Zubczuk, de 31 años, pasa por uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol. Formado en las inferiores de Universitario y habiendo debutado también con la ‘crema’, le fue difícil sumar minutos como titular, pero su salida al interior del país le permitió sumar experiencia para este tipo de partidos.

“Yo estoy muy contento. Estoy muy contento en Deportivo Garcilaso y estuve muy contento también cuando estuve en UTC, cuando me tocó, porque esto ha sido parte de mi proceso. Yo me fui de la U para esto, para jugar y creo que tengo ya mucho tiempo jugando partidos seguidos así que estoy feliz de poder jugar al fútbol”, comentó.

Mensaje a UTC y el mal momento que pasan

Así como en Deportivo Garcilaso se ganó la titularidad, Zubczuk también fue una pieza importante en el arco del equipo cajamarquino que, justo en la previa del partido con Alianza Lima, se enfrentó a Universitario de Deportes, encontrándose con una derrota que solo lo hundió más en la tabla de posiciones.

Sumándole a eso los problemas administrativos que ha traído como consecuencia la resta de puntos en diversos momentos de la temporada, el arquero nacional lo lamentó por el arraigo que tiene el cuadro en Cajamarca: “Es muy triste. Es un equipo que tiene mucha hinchada en Catamarca, que es muy popular y es muy triste todo lo que está pasando”.

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