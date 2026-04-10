El mercado de pases del fútbol peruano dio un giro inesperado con los fichajes de dos defensores de la Selección Peruana, quienes llegan al puerto del Callao con la firme convicción de levantar a un equipo necesitado de triunfos. La sorpresiva incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a las filas de Sport Boys ha generado una tremenda expectativa en la hinchada rosada, que ahora se ilusiona con la jerarquía de estos experimentados jugadores para afrontar los duros retos del torneo. Ante este escenario que remece la Liga 1, el director técnico de la ‘Misilera’ decidió romper su silencio para analizar lo que significa sumar a estos dos baluartes nacionales a su esquema táctico.

El estratega argentino es perfectamente consciente de que estas flamantes contrataciones le otorgan un salto de calidad a su plantel de cara a lo que resta del complicado campeonato. Durante una charla con RPP, el entrenador chalaco detalló cómo planea integrar a los mundialistas dentro de su idea de juego, buscando que se conviertan rápidamente en los líderes indiscutibles del vestuario.

Al ser consultado sobre el peso específico que tendrán ambos refuerzos en el armado de su equipo titular, el director técnico no ocultó su entusiasmo. “Sabemos la calidad que tienen. Son jugadores de selección y con trayectoria en el extranjero. Ojalá podamos convertirlos en piezas importantes para nosotros”, reconoció el DT.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco tuvieron su primer entrenamiento con Sport Boys. (Foto: Instagram Carlos Zambrano)

La llegada de estos dos experimentados zagueros responde a una necesidad urgente de la institución por consolidar una línea defensiva sumamente sólida y de respeto en el torneo local. “Nos van a ayudar mucho. Necesitamos esa jerarquía”, confesó el técnico, valorando enormemente la vasta experiencia internacional que aportarán.

El entrenador también reveló detalles inéditos sobre cómo se gestaron estas importantes operaciones en el primer puerto, asegurando que las gestiones ya estaban en curso incluso antes de su arribo. “Me dijeron si me gustaba la idea y respondí: ‘los buenos jugadores, dámelos’”, relató.

Lejos de complicarse por tener que modificar su esquema habitual sobre la marcha, el estratega ve este bendito problema como una enorme ventaja competitiva. “Prefiero tener un problema para armar el equipo por la calidad, a que sea fácil. Ahora hay que acomodarlos, no tirarlos por tirar”, señaló.

¿Cómo llegan ambos jugadores físicamente?

Respecto a la dura etapa de reacondicionamiento físico que atraviesan los seleccionados, fue muy sincero sobre la actualidad de cada uno de ellos. “A Zambrano lo veo mejor porque ha estado entrenando, mientras que Trauco ha tenido más para en el último mes. Están trabajando resistencia y exigiéndose al máximo para llegar bien”, indicó para calmar ansias.

Finalmente, el timonel rosado aprovechó los micrófonos para trazar la hoja de ruta de la institución chalaca pensando a mediano y largo plazo. “La idea es pelear por un torneo internacional y dejar al club en buena posición para su centenario en 2027... Se viene Melgar, un gran equipo, y tenemos que ganar para cambiar la cara”, concluyó.

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