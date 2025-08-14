La ilusión vuelve a latir en el puerto del Callao. Sport Boys parece estar encaminado a una transformación profunda. Según pudo conocer Depor, en las últimas semanas la dirigencia encabezada por Adrián Alcocer ya reconoció el terreno donde planea construir su propio Centro de Alto Rendimiento (CAR) en el Callao. La iniciativa incluye un acuerdo con una constructora ya seleccionada, pero aún espera la aprobación del Gobierno Regional para avanzar formalmente. Es un paso clave que, de concretarse, permitiría al club contar con instalaciones propias diseñadas para potenciar tanto al primer equipo como a su cantera.

El CAR se plantea como un proyecto progresivo. No se tratará solo de canchas de entrenamiento, sino de un complejo multidisciplinario con zonas de gimnasio, recuperación, análisis táctico y espacios administrativos, pensados para elevar la preparación física y técnica del plantel ‘rosado’.

Ese acuerdo con el gobierno regional contempla una concesión de 20 años sobre el terreno, lo que le daría al club estabilidad en el largo plazo. Este respaldo institucional sería fundamental para ejecutar obras de calidad, sin depender exclusivamente de aportes privados o patrocinadores, aunque igual el club chalaco quiere contar con los famosos sponsors que ayuden en este proyecto integral.

Jostin Alarcón volvió a Sport Boys para el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

La Casa Hogar ‘Rosada’

Pero el avance no se limita a lo deportivo. Depor también pudo confirmar la creación de una casa hogar para sus divisiones menores, denominada “Desde Calichín”. Será el primer albergue del club destinado a ofrecer alojamiento, alimentación y estudios a 18 jóvenes futbolistas que lo necesiten.

Este proyecto, elaborado en conjunto con la empresa YMC Contratistas, busca asegurar que los talentos emergentes no solo crezcan futbolísticamente, sino también académica y personalmente, bajo una formación integral.

La casa hogar está programada para estar funcionando antes de que termine el 2025. De acuerdo al plan que maneja la directiva, en los próximos días se darán los primeros pasos para acondicionar el lugar y empezar a brindar sus servicios a los más chicos.

Para la afición, estos anuncios representan más que obras. Simbolizan una apuesta seria por el futuro. Tras temporadas de limitaciones y ausencia de infraestructura propia, esta inversión podría significar el renacimiento del club desde la base hasta el primer equipo.

Si todo avanza según lo previsto, Sport Boys cerrará el año con dos hitos históricos: su primer CAR y su primera casa hogar. Un escenario que podría marcar el inicio de una nueva era para el cuadro chalaco, con enfoque en la formación de jóvenes, la profesionalización y la proyección deportiva a futuro.

Recordemos que Universitario de Deportes, FBC Melgar y Sporting Cristal son uno de los pocos clubes de la Liga 1 que cuentan con un propio Centro de Alto Rendimiento en el Perú.

