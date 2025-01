Sport Boys sorprendió el viernes 24 con un comunicado en redes sociales que generó preocupación: la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (CL-FPF) le suspendió la licencia para esta temporada por 10 días calendarios, por lo que el cuadro rosado estaría impedido de jugar en la presente Liga 1 Te Apuesto. Sin embargo, Jaime Talledo, asesor legal de la ‘Misilera’, señaló que hubo un error de interpretación y que tienen razones jurídicas suficientes para garantizar que el equipo pueda participar en el campeonato.

“Las cosas son bastante claras, jurídicamente hablando. Es un error de interpretación, en principio es una cuestión sencilla de arreglar. Sabemos que tenemos la razón jurídica y los argumentos suficientes para revertir esta situación”, expresó Talledo en Ovación.

Asimismo, el asesor legal de Sport Boys extendió su preocupación por el hecho de que, a pocas semanas de empezar la Liga 1 Te Apuesto, se hable de temas jurídicos y no específicamente de fútbol. “Boys presentó las cartas de no adeudo que tenía que presentar, y aquellas que no presentó es porque esas ‘deudas’ están dentro del plan de viabilidad que fue aprobado por SUNAT, y que va a ser fiscalizado por el sistema de Licencias”, comentó.

Por otro lado, Talledo reveló detalles de lo que el área legal del club incluirá en la apelación a la suspensión de la licencia. “Nos encargaremos de explicar las cosas de manera sencilla para que esto termine entendiéndose bien y se revierta el asunto. (...) Mientras tanto, pediremos que se suspenda la suspensión de Licencias; y mientras se resuelva este tema, Sport Boys pueda jugar”, sostuvo.

¿Qué dice el comunicado de Sport Boys?

En un comunicado publicado en sus medios oficiales, la ‘Misilera’ reveló que mediante la Resolución N°42 de la Comisión de Licencias, se les informó que su licencia había sido suspendida de manera momentánea. Esto, por supuesto, implica que apelarán esta medida de manera inmediata.

“El Club Sport Boys Association comunica a sus hinchas y al público en general que con fecha 24 de Enero de 2025 hemos sido notificados con Resolución N° 042-CL-FPF-2025, la misma que ha dispuesto de forma inadecuada y equivocada, la suspensión de licencia 2025 otorgada a favor del club”, se puede leer en el comunicado del club ‘chalaco’.

Sport Boys en la Liga 1 2025

Después de vencer en penales a Junior de Barranquilla por el ‘Trofeo Lizárraga’ (5-4, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario), Sport Boys se prepara para su estreno en la Liga 1 2025. Según la programación de la fecha 1 del Torneo Apertura, los dirigidos por Cristian Paulucci recibirán a Juan Pablo II College en el Estadio Miguel Grau, en el compromiso pactado para el domingo 9 de febrero desde las 3:00 p.m.

Este encuentro entre el conjunto del Callao y los de Chongoyape será televisado por la señal de GOLPERU, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, además de su alternativa de streaming a través de Movistar TV App. Asimismo, si no cuentas con estas opciones para ver la transmisión del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por todas las plataformas de Depor.





