El paso de Ricardo Gareca por la Selección Peruana será inolvidable no solo para la hinchada blanquirroja, sino también para el mismo entrenador, quien vivió muchas emociones desde que llegó en 2015 hasta que se marchó en 2022. El tiempo ha pasado, pero el cariño sigue intacto. En una reciente entrevista con Óscar Torres en La Red, el ‘Tigre’ se pronunció sobre el debut de la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias 2026 y resaltó que en estos momentos solo siente “nostalgia”, pues recuerda cómo inició los dos anteriores procesos con el equipo nacional.

En la conversación, el técnico argentino se refirió a la actualidad del combinado peruano y también tuvo unas palabras para los jugadores Christian Cueva, Paolo Guerrero y Luis Advíncula, a quiénes resaltó y recordó de la mejor manera. Por supuesto, el ‘Flaco’ no podía perderse el Perú vs. Paraguay, aunque admitió que no llegó a ver los noventa minutos de juego.

“No vi el partido en su totalidad, vi el resumen final. Siempre Paraguay es muy difícil, es una selección complicada pero creo que lo manejó, se defendió más de lo que atacó pero tiene que ver con haberse quedado con un hombre menos. Todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos, son muchachos que los tuve yo y una selección que tuvimos muchos años”, destacó Gareca.

“Para nosotros Cueva era un jugador vital, no porque le regaláramos algo, sino porque lo demostraba en el campo de juego. Tienes que respaldar cuando hay buena producción, una buena entrega y siempre la tuvo”, añadió el exDT de Universitario. “Guerrero es de los fenómenos del fútbol, que se reinventan permanentemente. Mientras que Luis tiene un gran temperamento. En Boca se necesita de eso para triunfar porque es un club muy demandante. Hoy (Advíncula) vive un presente bárbaro”.

Finalmente, resaltó que no hay posibilidad de regresar a la ‘Bicolor’, pues Juan Reynoso recién ha comenzado el proceso rumbo al Mundial 2026. “Ahora está un técnico de capacidad de Juan Reynoso, que recién comienza. Lo veo muy improbable (de volver a la Selección Peruana) porque la Federación es de sostener los procesos y esto recién empieza”, concluyó el entrenador argentino.

Como entrenador de la ‘Blanquirroja’, Ricardo Gareca disputó 96 partidos, con un balance de 38 victorias, 23 empates y 35 derrotas. El ‘Tigre’ le devolvió la competitividad a un equipo que llevaba más de 30 años sin jugar una Copa del Mundo; además, llegó hasta la gran final de la Copa América 2019.





¿Cuándo será el partido entre Perú y Brasil?

Luego del empate en Ciudad del Este, la Selección Peruana volverá a tener acción cuando reciba a Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 12 de septiembre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el territorio peruano por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes.

La última vez que la ‘Bicolor’ y la ‘Canarinha’ se vieron las caras fue por la décima fecha del proceso clasificatorio anterior, con triunfo para Brasil por 2-0 con goles de Neymar y Everton Ribeiro. En lo que respecta al cruce que tuvieron en Lima, aquella vez la victoria también fue brasileña por 2-4, en el polémico partido dirigido por el árbitro chileno Julio Bascuñán.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO