El pasado viernes, Brasil se dio un festín en el estadio Olímpico de Pará (Belém) al golear por 5-1 a Bolivia en el arranque de las Eliminatorias para el Mundial 2026. La expectativa generada por el debut de Fernando Diniz en el banquillo, la reaparición de Neymar y la confirmación del gran momento que vive Rodrygo –ambos marcaron un doblete–, fueron razones para que los hinchas brasileños se ilusionen. Sin embargo, Casemiro alzó su voz como capitán y tuvo palabras de mesura pensando en los próximos retos que se les vienen por delante, como el que sostendrán este martes 12 de septiembre frente a la Selección Peruana.

El mediocampista del Manchester United analizó la llegada del nuevo seleccionador y lo que generó en el plantel su filosofía de juego, donde hay un respeto máximo por la posesión del balón y los ataques construidos desde atrás. Asimismo, sostuvo que, si bien no tuvieron un trámite complicado ante Bolivia, más adelante tendrán duelo más complejos.

“Es un comienzo. Sabemos que cuando llega un entrenador, sobre todo en la selección brasileña, es un poco difícil, principalmente porque no hay tiempo para entrenar, llegan muchos jugadores de Europa. Los que jugamos a la pelota ya sabíamos un poco de la cultura (de Diniz) de tener la posesión y no tirarla. Con la calidad de los jugadores no será diferente, pero tendremos partidos más difíciles”, manifestó el volante en diálogo con los medios de comunicación.

Asimismo, sin ánimos de minimizar el nivel de la ‘Verde’, Casemiro habló del encuentro con la ‘Blanquirroja’ y la dificultad que supondrá enfrentar a un cuadro con mayor experiencia, que pese a comenzar un nuevo proceso de la mano de Juan Reynoso, tiene un plantel con futbolistas que están afrontando su tercera Eliminatoria juntos. “Con todo el respeto a Bolivia, pero Perú es un equipo más fuerte. Va a ser un partido donde podremos ver hasta un poquito más la mano del entrenador”, acotó. Recordemos que la ‘Canarinha’ ya está en Lima desde el sábado por la noche y este domingo tendrá su primer entrenamiento en suelo peruano en el estadio Alejandro Villanueva.

Por otro lado, el jugador formado en el São Paulo se refirió al mal momento que vivió Richarlison durante su sustitución en el segundo tiempo, donde rompió en llanto por el abucheo de cierto sector de la hinchada. “Es un gran jugador, es un chico que quiere marcar. A veces tiene ansiedad cuando comete un error y se enfada, ¿no? Le intenté transmitir un poco de fuerza y tranquilidad. Cuando empiecen a llegar los goles, sucederá naturalmente”, enfatizó.

“Muchas veces en el fútbol es el número ‘9’ el que tiene que marcar el gol, pero hoy en día también tiene otros trabajos. Estamos acostumbrados a nombres como Ronaldo, Romario, pero sabemos que Richarlison es importante para nosotros y está muy comprometido con el grupo”, añadió Casemiro, cumpliendo su rol de capitán al respaldar a su compañero.

Finalmente, el exmediocampista del Real Madrid habló sobre Neymar y su nuevo logro al coronarse como el máximo goleador histórico de Brasil con 70 tantos, superando al mítico Pelé (77). “Solo felicitarte. Lo conozco desde hace más de veinte años y es un jugador que marca la diferencia. Aunque falló el penalti, quería el balón, quería jugar y poner ritmo al partido. Jugadores como este están fuera de la curva. Incluso con un error es capaz de meterse el partido en el bolsillo y definirlo”, puntualizó.

¿Cuándo será el partido entre Perú y Brasil?

Luego del empate sin goles con Paraguay, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Brasil por la segunda jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 12 de septiembre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el territorio peruano por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes.

La última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue por la décima fecha del proceso clasificatorio anterior, con triunfo para la ‘Verdeamarela’ por 2-0 con goles de Neymar y Everton Ribeiro. En lo que respecta al cruce que tuvieron en Lima, aquella vez la victoria también fue brasileña por 2-4, en el polémico partido dirigido por el árbitro chileno Julio Bascuñán.





