Para Sport Boys, la temporada 2026 significará un reto importante porque quieren armar una plantilla competitiva, pensando en lo que será su año de centenario en 2027. La idea desde tienda rosada es clasificar a un torneo internacional como primera medida. Con Martín Noriega como nuevo administrador temporal, el club designó a Jaime de la Pava como DT del equipo principal. En esa misma línea, anunciaron algunas nuevas ‘fichas’ para el próximo ciclo. Sin embargo, quedan dudas de quiénes llegarán o los que se quedan en Callao. Una novela que aún no termina es la situación con Hernán Barcos.

De acuerdo al periodista Jorge Solari, Hernán Barcos no ha vuelto a conversar con Sport Boys, a pesar de ya haber tratado -previamente- temas económicos para finiquitar su llegada al equipo del puerto. El ‘Pirata’ quedó libre tras no renovar con Alianza Lima, pero su destino se mantiene como incógnita.

Barcos es vinculado a FC Cajamarca y se pudo conocer que visitó la ciudad para hablar con el presidente de la institución; sin embargo, aún no existe nada concreto para lo que sería su última temporada como profesional. Eso sí, el delantero de 42 años ha contado que quiere seguir jugando cerca de la capital.

Por otro lado, la misma fuente contó el caso de Oslimg Mora. El lateral finalizó su vínculo con la institución, pero tiene propuesta de renovación. Desde el entorno del jugador, no existe una respuesta concreta y el club no hará más esfuerzos por retenerlo. En los próximos días podría darse el punto final.

En cuanto a ofertas, Sport Boys también va por los servicios de Fernando Pacheco. El extremo quedó libre, tras terminar su contrato con Sporting Cristal y no obtener renovación para el 2026. Por lo pronto, están esperando una respuesta concreta, aunque ‘Pache’ maneja ofertas del interior del país.

Lo que sí está confirmado en Sport Boys es que Jaime de la Pava tomará el mando para esta temporada. El DT colombiano iniciará la pretemporada el próximo 3 de enero y llegará acompañado por Felipe Gutierrez como asistente técnico, Nicolás Dos Santos y Emiliano Fleitas como preparadores físicos, Felipe Dos Santos como videoanalista. A ellos se les suma Jorge Gálvez como preparador de arqueros institucional.

¿Quiénes ya son parte del plantel de Sport Boys?

Cabe recordar que hubo una purga en el club rosado tras el cierre del Torneo Clausura, sumado que Juan Carlos Cabanillas, quien terminó la temporada 2025 como entrenador, hoy es embajador de Sport Boys. En cuanto a renovaciones, el club confirmó la continuidad de Leonel Solís, Nicolás Da Campo, Hansell Riojas, Luciano Nequecaur y Steven Rivadeneyra, quienes fueron la base de este año.

Por otro lado, se sumaron Diego Melián, Federico Illanes, Renzo Alfani, Anghelo Flores, André Vásquez y también a modo de préstamo Mathías Llontop, Percy Liza y Gustavo Dulanto. La idea es sumar dos jugadores más del exterior, posiciones y nacionalidades que definirá el nuevo DT rosado, también dependiendo del presupuesto con el que se cuenta. La idea, a como dé lugar, es armar un plantel competitivo para pelear un boleto a la Copa Sudamericana.

TE PUEDE INTERESAR