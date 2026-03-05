El mercado de fichajes del fútbol peruano sigue moviéndose y esta vez uno de los nombres que vuelve a escena es el de Jean Deza. El atacante nacional está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Sport Boys para disputar la temporada 2026 de la Liga 1.

El futbolista de 32 años llega luego de su paso por Santos FC de Nazca en la Liga 2 y buscará relanzar su carrera en el Callao. La posibilidad de vestir la camiseta rosada ha generado controversia entre los hinchas chalacos, que esperan que su talento pueda marcar diferencias en el torneo local.

Incluso el propio jugador ha mostrado su entusiasmo ante la posibilidad de vestir la camiseta rosada. A través de sus redes sociales publicó un mensaje que llamó la atención de los hinchas: “Un día me dijiste que los sueños se cumplen”, escribió en una dedicatoria a su madre, acompañando la frase con una imagen y un emoji de camiseta rosada, en alusión a Sport Boys.

Las negociaciones entre el futbolista y la directiva chalaca no habrían sido sencillas. Según se conoció, el acuerdo incluye cláusulas disciplinarias estrictas dentro del contrato, debido a los antecedentes extradeportivos que han marcado la carrera del atacante en los últimos años.

Dentro de las condiciones del acuerdo también se consideran fuertes sanciones económicas, e incluso la posibilidad de que el jugador deba responder con sus propios recursos si alguna indisciplina provoca perjuicios al club o afecta a sus patrocinadores.

Antes de concretarse su llegada al Callao, el delantero también estuvo en la órbita de UTC por pedido del entrenador Carlos Bustos. Sin embargo, el proyecto deportivo de Sport Boys terminó inclinando la balanza y el jugador decidió apostar por el conjunto rosado.

De concretarse su incorporación, Deza tendrá una nueva oportunidad en la máxima categoría del fútbol peruano y buscará demostrar que aún puede ser un jugador determinante, en un club que apuesta por recuperar su mejor versión para la Liga 1 2026.