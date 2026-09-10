Sport Boys atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El cuadro rosado dejó atrás las dudas del Apertura y ahora se encuentra peleando en la parte alta del Clausura, con la ilusión de luchar por el título y conseguir una clasificación internacional. En ese contexto, Jostin Alarcón conversó con Depor y destacó la unión que existe dentro del plantel.

El mediocampista aseguró que uno de los principales factores del buen momento del equipo es la unión entre los jugadores, el comando técnico y la hinchada. “El Boys va bien, el equipo está muy unido, con el DT todos estamos remando para el mismo lado”, señaló Alarcón, quien también resaltó el respaldo de los aficionados en los últimos partidos como local.

Para el futbolista, la llegada de Carlos Desio también significó un cambio importante. Alarcón contó que el técnico argentino llegó con experiencia y rápidamente comenzó a exigirle más al plantel. “Nos ha servido mucho, nos ha facilitado muchas cosas en el tema de competitividad y todo, nos ha metido mucha presión y creo que eso es bueno para el grupo”, explicó.

Uno de los cambios más importantes se dio en el sistema de juego. Desio comenzó utilizando una línea de cinco, pero posteriormente, tras conversaciones con algunos integrantes del plantel, pasó a una línea de cuatro. Alarcón considera que esta modificación terminó favoreciendo al equipo. “Después algunos jugadores conversaron con él para cambiar a línea de cuatro, una línea donde nos acomodamos mejor. Creo que tenemos jugadores para esa formación”, comentó.

El volante también habló sobre la polémica derrota ante Sport Huancayo y cuestionó la decisión arbitral de sancionar penal en una de las jugadas más discutidas del encuentro. Para Alarcón, la acción sobre el delantero rival no debía ser sancionada como falta. “Para mí tampoco en lo personal fue penal, creo que para nadie”, manifestó.

La molestia del futbolista también pasa por otros cobros que, desde su perspectiva, pudieron cambiar el desarrollo del partido. Alarcón recordó incluso una jugada en la que Sport Boys convirtió un gol que, según su apreciación, debió ser revisado por el VAR. “Es decir que al árbitro le deberían llamar del VAR”, sostuvo, al considerar que ese tipo de decisiones terminan teniendo un peso importante en el resultado.

Más allá de las polémicas, Alarcón considera que el fútbol peruano necesita una mejora integral en el arbitraje y en el rendimiento de los propios futbolistas. “Todos deberíamos mejorar, tanto futbolistas como árbitros. Los árbitros también pueden cambiar un partido”, señaló el jugador de Sport Boys.

En paralelo, el cuadro rosado también tiene la posibilidad de luchar por un título en la Copa de la Liga. Para Alarcón, este torneo debe ser tomado con la misma seriedad, ya que puede representar un impulso importante para el club pensando en su centenario. “El objetivo personal y del grupo es llegar a un torneo sudamericano”, afirmó.

Alarcón también destacó la influencia de jugadores experimentados como Carlos Zambrano, Christian Cueva y Miguel Araujo dentro del plantel. Para el volante, compartir vestuario con futbolistas que han representado a la Selección Peruana representa una motivación adicional. “Ver a un jugador de selección al costado tuyo te motiva a que saques tu mejor nivel”, explicó.

El futbolista tampoco escondió su deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana. Tras haber sido convocado anteriormente, ahora espera recuperar ese nivel y convencer al nuevo comando técnico encabezado por Mano Menezes. “Es una de mis metas ahorita a corto plazo llegar a la selección, poder estar, poder clasificar a un Mundial”, sostuvo.

Respecto a su pasado en Sporting Cristal, Alarcón reconoció que mantiene una especie de revancha personal. El mediocampista considera que pudo haber tenido una mayor continuidad en el cuadro celeste, pero diferentes circunstancias terminaron impidiéndolo. “Tal vez una sed de revancha sí en Cristal”, admitió, aunque dejó claro que actualmente está enfocado en Sport Boys.

Finalmente, Jostin Alarcón puso la mira en el próximo desafío del cuadro rosado: Deportivo Garcilaso, actual líder del Clausura. El volante sabe que será un duelo determinante para las aspiraciones del equipo y no dudó en marcar el objetivo. “Es un rival directo. Nosotros venimos de la mejor manera, el equipo viene con muchas ganas, mucho entusiasmo, estamos muy unidos y tenemos que ganar ese partido sí o sí”, sentenció. “Tenemos que bajarlo al puntero”.

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