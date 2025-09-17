La SUNAT publicó el listado de candidatos para asumir la administración provisional de Sport Boys, y entre los nombres resaltó el de Miguel Ángel Torres, exfutbolista de Universitario de Deportes y que hace poco postuló para el mismo cargo en el cuadro crema. También figura en la nómina el empresario mexicano Eduardo López Villarreal, quien también quiso ingresar a la administración de la ‘U’. Hasta el 22 de setiembre, tal como señala el cronograma de actividades, se realizará la evaluación de documentos y entrevistas y luego se elegirá al ganador.

Cabe recordar que Miguel Ángel Torres figuró entre los candidatos que buscaban reemplazar a Jean Ferrari como administrador de Universitario, pero finalmente el cargo quedó en manos de Franco Velazco. Ahora, su camino se cruza nuevamente con la institución ‘chalaca’, pues ‘Frodo’ fue jugador de Sport Boys en la temporada 2004 y de 2016 a 2019 se desempeñó como gerente deportivo del cuadro del puerto.

Esta vez espera desempeñarse en otro puesto y con la responsabilidad de, si sale elegido, cambiar el rumbo de Sport Boys tanto a nivel deportivo como dirigencial. Cabe recordar que en el 2027 el cuadro rosado celebrará su Centenario y el objetivo es llegar a dicha celebración en una mejor posición en todos los frentes.

En el caso del grupo Islo, con Eduardo López Villarreal a la cabeza, cabe precisar que hace algún tiempo quiso ser inversionistas del club rosado, pero no se llegó a un acuerdo con la administración saliente. Quisieron involucrarse en el fútbol peruano primero con Universitario de Deportes, y ahora buscarán tener éxito en esta postulación a Sport Boys.

Recordemos que desde el 4 de abril de 2023, el administrador provisional del club fue Adrián Alcocer. Sin embargo, su etapa concluyó luego de más de dos años y se espera que su reemplazante pueda mejorar las arcas del club rosado.

Miguel Ángel Torres postuló a la administración de Universitario, y finalmente el elegido fue Franco Velazco. (Foto: César Bueno).

Lista completa de postulantes

De acuerdo con el cronograma de actividades para el presente proceso, la SUNAT publicó el listado de postulaciones recibidas entre el 11 y el 15 de setiembre del mes de acuerdo al orden alfabético:

1. AP Busines S.A.C.

2. Carrano Rodriguez, Eduardo Gianfranco

3. Castillo Faya, Joao Martin

4. Dolorier Ramirez, Walter Urbano

5. Fuentes Roncal, Jose Carlos

6. Ganoza Benites, Zoe

7. López Villarreal, Eduardo

8. Maguiña Cabello, Christian Bruno

9. Torres Quintana, Miguel Angel

Documento oficial de SUNAT con la lista de postulantes a la administración de Sport Boys. (Captura)

