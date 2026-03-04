Los nombres de Carlos Zambrano y Miguel Trauco han sonado con fuerza en los últimos días en el Callao, específicamente en el Estadio Miguel Grau. Tras sus salidas de Alianza Lima, ambos futbolistas han sido considerados por Sport Boys como posibles refuerzos para afrontar el complicado momento que atraviesa el equipo en el Torneo Apertura.

Tras los rumores que rodean al club, el gerente deportivo de Sport Boys, Mario Flores, habló para TV Perú y se pronunció sobre la posible llegada de los futbolistas: “Son dos jugadores que se nos han acercado hace poco al club. Estamos analizándolo y en los próximos días podría haber novedades”, declaró Flores, dejando abierta la posibilidad de que ambos puedan sumarse al equipo rosado para lo que resta del Torneo Apertura.

Además, confirmó que hubo comunicación desde la Federación, ya que el entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes, tendría en consideración a uno de ellos pensando en su continuidad y ritmo de competencia. En ese escenario, Sport Boys aparece como una alternativa viable.

Sobre el acercamiento, detalló que las conversaciones se realizaron con Martín Noriega, administrador del equipo, a través de Jean Ferrari, y que ya se han abordado puntos importantes en las negociaciones: “El tema principal es lo que ellos tienen pendiente, pero una vez resuelto eso podríamos ver un contrato y contar con ellos”, sostuvo, dejando claro que todo dependerá de que los futbolistas solucionen primero su situación antes de avanzar formalmente.

Desde el comando técnico ven con buenos ojos la posible incorporación, ya que consideran que se trata de jugadores con jerarquía y experiencia internacional, capaces de aportar liderazgo al plantel.

También se refirió a los rumores que vinculan a Jean Deza con el equipo chalaco: “El tema de Jean es complicado, porque el último año jugó en Liga 2, pero esto es fútbol, uno nunca sabe”.

Por ahora, todo quedará sujeto a la resolución de los asuntos pendientes. De concretarse las condiciones, Sport Boys podría dar el golpe y sumar dos nombres de peso para lo que resta de la temporada.