Sport Boys: el mensaje de Renzo Sheput que los rivales deben tomar en cuenta

Cuando un equipo asciende, su primer objetivo es cuidar la permanencia. En el caso de Sport Boys del Callao el desafío es el mismo, pero con un agregado: pelear por el título nacional después de 36 años. Según el volante Renzo Sheput , es posible.

"Tenemos jugadores de jerarquía y experiencia que jugaron en equipos grandes y, por tanto, no veo que se pelee a mitad de tabla, sino todo lo contrario. Hay plantel para buscar el título", señaló el 'Pincel' en Gol Perú.

Sport Boys fue uno de los que mejor bailó en la danza de pases del fútbol peruano. Aseguró a sus principales figuras del ascenso como el arquero Daniel Ferreyra y el volante Johnnier Montaño; además, contrató a los goleadores Luis Tejada y Maximiliano Velasco, entre otros.

Renzo Sheput sostuvo que hay variantes para todos los puesto. Más allá de que la 'Misilera' solo tendrá un torneo, cree que todos los integrantes tendrán la oportunidad de jugar. "Hay que dejarlo todo cuando tengamos la suerte de jugar y apoyar a los compañeros cuando eso no suceda", apuntó.

Sport Boys se ubica en el grupo B del Torneo de Verano junto a Real Garcilaso, Sport Huancayo, Melgar, Binacional, Cantolao, Unión Comercio y Deportivo Municipal. De acuerdo al administrador del club chalaco, Johann Vásquez, hubiera sido magnífico integrar el A.

"Hubiera sido espectacular enfrentarnos a Alianza, la 'U' y Cristal no solo en lo deportivo sino por el tema de taquillas. Pero, tenemos que adaptarnos a nuestro grupo que, si bien no serán tan taquilleros, pelearon los primeros lugares del campeonato en los últimos años y no dejan de ser peligrosos y atractivos", sostuvo.

