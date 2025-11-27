Sport Boys empieza a mover sus fichas con anticipación y quiere por fin hacer una buena temporada en el 2026. El cuadro rosado, decidido a no repetir la irregularidad de campañas recientes, confirmó sus primeros tres refuerzos, todos jugadores con pasado en Liga 1, y ahora dirigencia está avanzado en la definición del comando técnico con un viejo conocido para reemplazar a Juan Carlos ‘Pato’ Cabanillas, uno de los históricos del club y que fue el ‘salvavidas’ para evitar el descenso en este año.

En ese camino, el nombre que más fuerza ha tomado en las últimas semanas es el de Norberto Araujo. El exdefensor, con experiencia destacada en Ecuador y un paso recordado por Sport Boys en su etapa como futbolista en 2002, se ha convertido en el principal candidato para asumir la dirección técnica. Es el perfil que más gusta en la directiva, encabezada ahora por Mario Flores Jr.

Araujo se desempeña actualmente en el fútbol ecuatoriano, donde ha trabajado en divisiones formativas y como asistente, y se encuentra evaluando su salto definitivo como entrenador principal. Comenzó siendo asistente de Cumbayá, y luego primer entrenador, y hoy dirige a Deportivo Cuenca, que atraviesa problemas institucionales y económicos.

Por ello, la posibilidad de volver al Perú y dirigir a un club donde dejó una buena impresión como jugador lo seduce, aunque aún restan detalles para concretar la operación. Otra de las opciones era el argentino Walter Otta, pero esta chance quedó descartada debido a que dicho entrenador fue suspendido provisionalmente por la AFA.

Norberto Araujo es el actual entrenador de Deportivo Cuenca en Ecuador. (Foto: FEF)

Mientras se define el comando técnico, el club ya aseguró a sus primeros refuerzos. El arquero uruguayo Diego Melián, quien llegó al Perú en 2020 para defender a Deportivo Municipal y juega en Alianza Atlético desde 2023, arregló su fichaje por dos años. Su llegada busca darle seguridad a un arco que tuvo rotaciones constantes este último año, y podría perjudicar la permanencia de Steven Rivadeneyra.

También se suma a tienda rosada Renzo Alfani, defensor central argentino que logró la permanencia con Juan Pablo II College y también jugó en Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci, así como Santos y Juan Aurich en Liga 2. Por último, el volante argentino Federico Illanes es el tercer refuerzo confirmado en Boys luego de su paso por Alianza Atlético en las dos últimas temporadas. Todos llegaron a un acuerdo para firmar por dos temporadas en el cuatro porteño.

Además, Sport Boys evalúa la incorporación del peruano Alessandro Milesi, quien aparece como una opción interesante para potenciar el sector defensivo o la banda, según la planificación del futuro entrenador. Su nombre está en carpeta y ha sido bien recibido por la dirigencia, aunque aún no se ha avanzado a una negociación formal. Viene de jugar este año en Cusco FC y también defendió a San Martín, Atlético Grau y Alianza Atlético.

Con estos movimientos, el cuadro chalaco empieza a definir su temporada 2026, donde buscará pelear más arriba en la tabla. Si se concreta la llegada de Norberto Araujo, sería el argentino quien completará la lista de refuerzos y definirá también las renovaciones pues varios futbolistas culminan contrato a fin de año.

Diego Melián sería nuevo arquero de Sport Boys. (Foto: AAS)

TE PUEDE INTERESAR