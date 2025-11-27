En Universitario de Deportes han asegurado la continuidad del 80% del plantel de este año con miras al 2026, donde los cremas buscarán el ansiado tetracampeonato, único en la historia de la Liga 1, y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, donde ya tiene asegurado un lugar en la fase de grupos. En ese sentido, una de las incógnitas está puesta en el elegido para resguardar el arco en la doble competencia. Ahí, la directiva tiene prácticamente decidido el nombre: Diego Romero por encima de Sebastián Britos. Es más, ya contactaron al portero formado en tienda crema para su regreso.

‘Chiquito’ Romero llegó a Banfield a comienzos de 2025 en condición de préstamo con la expectativa de ganar continuidad, algo que en la “U” había sido esquivo debido a la titularidad de Sebastián Britos. El anuncio oficial del ‘Taladro’ incluyó una opción de compra: 1,3 millones de dólares por el 80 % de su pase, lo que dejaba abierta la posibilidad de consolidarlo en Argentina.

No obstante, la realidad este año fue muy distinta a las expectativas: Romero sólo jugó un partido oficial con Banfield, por la Copa Argentina -90 minutos ante Villa Mitre-, y no sumó minutos en la liga. Su casi nula actuación en Argentina contrasta con los 30 partidos jugados que tiene con la camiseta crema desde su debut en 2020, y el potencial que muchos vieron en él como arquero joven con proyección.

Además, Pedro Troglio llegó a un acuerdo de palabra con la directiva del ‘Taladro’ para su continuidad en el 2026, por lo cual el futuro de Romero en dicho club no es nada alentador. En ese sentido, cobra fuerza la idea del arquero para retornar al equipo dueño de su pase y del cuál es hincha, pero ahora con otro panorama: con la chance de ser titular desde el día 1.

Diego Romero llegó a Banfield a inicios de 2025. (Foto: Banfield)

“Diego Romero tiene conversaciones avanzadas (90%) con Universitario de Deportes. Hay acuerdo de palabra para su regreso y sumarse al plantel 2026. No ha habido comunicación con Sebastián Britos para renovar y su continuidad es muy complicada. Si no surge ningún inconveniente, Romero volverá a la ‘U’ para ser el arquero titular”, fue la información publicada por el periodista Enrique Vega en su cuenta de X (antes Twitter).

El cuerpo técnico y la dirigencia crema valoran la juventud y proyección de Romero, además de su pasado en las divisiones menores del club, y su perfil como arquero que también lo llevó este año a ser convocado en la Selección Peruana por Manuel Barreto para las dos últimas fechas FIFA. Romero, con apenas 24 años, es la firma apuesta de la directiva hacia la renovación del arco en Ate.

Sin embargo, su paso por Banfield también deja cuestionamientos: con apenas un partido disputado en toda la temporada, su adaptación al fútbol argentino no terminó de concretarse. Eso podría jugar en contra si Universitario decide apostar por él, porque ‘Chiquito’ tendría que agarrar el titularato desde inicios de temporada, teniendo como alternativa en la banca a Miguel Vargas.

En definitiva, Diego Romero es el elegido por Universitario de Deportes para ser el dueño del arco crema en el 2026 y Sebastián Britos, que culminó contrato tras el fin del Torneo Clausura, no renovará y tendrá que buscar nuevos horizontes, ya sea en otro club de la Liga 1 o del extranjero. En ese sentido, el cuadro crema también liberará un cupo de extranjero para usarlo en otro puesto.

Sebastián Britos se despedirá de Universitario luego de dos temporadas. (Foto: Universitario)

