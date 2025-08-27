Sport Boys atraviesa semanas de tensión en la Liga 1. Los malos resultados en el Torneo Clausura dejaron al equipo porteño en una posición incómoda, con el fantasma del descenso cada vez más cerca. En medio de esa necesidad de un cambio de rumbo, la directiva optó por recurrir a un hombre de la casa: Juan Carlos “Pato” Cabanillas. El exvolante, campeón con la camiseta rosada en 1984 y con experiencia previa como entrenador del club, fue presentado oficialmente como nuevo director técnico. Su arribo no solo busca un giro en lo futbolístico, sino también despertar el sentido de pertenencia que siempre lo ha caracterizado.

El “Pato” se mostró visiblemente ilusionado por volver a ponerse al frente del primer campeón del fútbol peruano. En su mensaje inicial, agradeció a la directiva por la confianza y dejó claro que su compromiso será total. “Para mí es un tremendo honor volver a casa. Estoy muy contento, muy feliz y con todas las ganas de hacer las cosas bien”, expresó.

El nuevo entrenador también remarcó que conoce muy bien el plantel actual, pues en los últimos meses siguió de cerca al equipo y a sus jugadores. Señaló que hay calidad suficiente para salir de la crisis, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar. Para él, el trabajo diario, el orden y los conceptos claros serán claves en el resurgir del cuadro chalaco.

La apuesta por Cabanillas llega tras la salida del colombiano Arturo Reyes, quien no pudo encontrar regularidad en el Clausura. Bajo su mando, el Boys solo logró dos triunfos en diez partidos, lo que derivó en seis derrotas y dos empates. Esa campaña lo dejó en zona de riesgo y obligó a la directiva a tomar medidas drásticas para evitar que el club siga cayendo en la tabla.

¿Quiénes lo acompañan?

El flamante DT no llega solo. Lo acompañan Guillermo Vázquez como asistente de campo, quien ya había asumido de manera interina al plantel, y el argentino Diego Martínez como preparador físico, profesional con experiencia en la selección peruana. Este comando técnico tendrá la misión inmediata de recuperar al grupo y darle una nueva identidad competitiva.

En cuanto a su filosofía de juego, Cabanillas destacó que quiere un Sport Boys sólido, compacto y que vuelva a apostar por el buen trato de balón. “Me encanta jugar bien, tener orden y claridad. Con un grupo sólido las cosas se van a dar porque la calidad está innata”, sostuvo durante su presentación, apelando al estilo que siempre buscó como entrenador.

El llamado a la hinchada también fue parte central de su discurso. Para el “Pato”, el aliento de la tribuna será determinante en lo que resta del torneo. “El hincha es importantísimo. Nos va a exigir, pero también nos va a empujar a dar lo máximo”, dijo, reconociendo que la conexión entre equipo y afición será vital en este nuevo camino.

¿Cuándo vuelve a jugar Sport Boys

Ahora, la gran prueba comenzará este fin de semana frente a Comerciantes Unidos. El Boys ocupa actualmente el puesto 17 del Clausura con apenas 4 puntos y necesita sumar con urgencia para salir de la zona baja. El margen de error es mínimo, pero la ilusión de los rosados se renueva con el regreso de un hombre que conoce la camiseta y promete devolverle su esencia.

