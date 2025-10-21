La situación en Sport Boys vuelve a generar preocupación en el Callao. A través de un comunicado oficial, la SAFAP (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú) reveló que el club rosado no ha cumplido con los pagos establecidos en el convenio que mantenía con la institución. El documento, difundido este fin de semana, ha despertado la atención de los hinchas y del entorno del fútbol peruano, ya que se trataría de deudas laborales acumuladas desde hace varios años. Lo que parecía un tema controlado con la nueva administración, ahora podría convertirse en un problema serio para el cuadro chalaco.

La historia no es nueva, pero sí preocupante. Desde hace varios años, Sport Boys ha tenido que enfrentar diversas dificultades económicas que pusieron en riesgo su estabilidad institucional. Sin embargo, la advertencia hecha por SAFAP no solo recuerda que existen obligaciones pendientes, sino que también abre la posibilidad de sanciones deportivas si el club no regulariza su situación.

En el documento difundido, SAFAP fue clara al señalar que “el club Sport Boys no ha cumplido con el pago de las cuotas establecidas en nuestro convenio”. Según explicó la agremiación, dicho acuerdo incluía compromisos laborales con jugadores que integraron el plantel en temporadas pasadas, deudas que, pese al cambio de gestión, no han sido honradas.

Además, la entidad que representa a los futbolistas precisó que se le brindó al club un plazo especial para ponerse al día con los pagos, tras una consulta con los propios acreedores. “Dentro de nuestras posibilidades, y luego de consultar con los futbolistas, se le otorgó a la nueva administración el plazo que solicitaron para cumplir. Dicho plazo ya venció y no han cumplido con lo prometido”, enfatizó SAFAP en su comunicado.

El mensaje de la agremiación también incluyó un llamado de atención a la dirigencia rosada. “Asumir la administración de un club con la historia del Sport Boys implica una gran responsabilidad”, apuntaron, dejando en claro que las nuevas autoridades no pueden desligarse de las obligaciones heredadas.

Comunicado de SAFAP sobre Sport Boys | FOTO: SAFAP

Como era de esperarse, la publicación encendió las alarmas entre los seguidores del cuadro chalaco. Muchos hinchas expresaron su preocupación por las posibles consecuencias deportivas que este incumplimiento podría traer, especialmente teniendo en cuenta el Reglamento de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, que prevé sanciones automáticas ante deudas económicas impagas.

En esa misma línea, SAFAP recordó que el reglamento vigente de la FPF contempla un proceso inmediato cuando los clubes no cumplen con sus obligaciones. En palabras del comunicado: “Es de conocimiento de los clubes que el Reglamento de Licencias establece de manera automática el procedimiento a seguir en caso de incumplimientos económicos”.

Por ahora, Sport Boys no ha emitido ningún pronunciamiento oficial. Sin embargo, el silencio del club solo incrementa la incertidumbre sobre su situación financiera y el futuro de la institución en el torneo local. Los próximos días serán claves para conocer si se inicia un proceso formal desde la FPF o si la dirigencia chalaca logra encontrar una solución antes de que el problema se agrave.

