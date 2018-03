Dejarán todo para llevarse el premio mayor. Melgar visitará esta noche a Sport Boys en encuentro válido por la jornada 9 del Torneo de Verano. Como ya se hizo costumbre en las redes sociales de los rojinegros, lanzaron una aviso al equipo rosado, utilizando la temática de la exitosa serie ' La casa de papel'.

La publicación del equipo 'dominó' va acompañado del siguiente mensaje: "El único objetivo es robar los 3 puntos, descuiden, no queremos heridos. #NoALaViolencia ... O bella ciao, bella ciao # LaCasaDePapel"

Sport Boys vs. Melgar juegan hoy en el Callao por la fecha 9 del Torneo de Verano

Sin embargo, la respuesta de Sport Boys no se hizo esperar y, utilizando la misma temática, lanzó una creativa publicación. "Tal vez entradas, pero no queremos heridos. #NoAlRobo #NoALaViolencia... Oh vamos Boys, vamos Boys #LaCasaDePapel", escribieron los rosados.

Cabe recordar que en el encuentro de ida, los arequipeños se impusieron por 2-1 con goles de Bernardo Cuesta y Hernán Rengifo, mientras que Mario Tajima descontó para los rosados.

Sport Boys buscará romper la mala racha que arrastra de 5 partidos sin conocer la victoria. Por su parte, Melgar intentará seguir con su invicto en el Torneo de Verano, en el que ha logrado cosechar 4 victorias e igual número de empates en 8 presentaciones. ¿Quién se llevará el botín del puerto?

