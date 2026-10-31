Entrar en la recta final del campeonato, no sólo implica pensar en contar los puntos de la tabla de posiciones, sino también en cómo conseguirlos. Muchos factores entran en juego para lo que va a ser la obtención de triunfos que te lleven hacia el título. Uno de esos factores podría decirse que recae en la localía, pues de acuerdo a las condiciones ambientales del escenario, elegir un estadio, podría tener ventaja sobre otro, y eso es justamente lo que va a tratar de buscar Sport Huancayo cuándo en la última fecha le toque enfrentarse a Universitario de Deportes.

Si bien, el equipo huancaíno jugó todos sus compromisos en el Estadio IPD de la ciudad, en las últimas horas trascendió la información de que dicho escenario no estaría habilitado para esa fecha, por la remodelación de la pista atlética que se llevaría a cabo en quincena de noviembre, cerca a lo que será la última fecha del Torneo Clausura.

Esta coincidencia impediría que el ‘Rojo Matador’ reciba a los ‘cremas’ bajo sus condiciones, y teniendo que mirar otras opciones a las que no necesariamente estén acostumbrados. Una de las alternativas que se presentó, fue el Estadio Unión Tarma que se encuentra en la misma región del país, pero que implicaba también un gasto logístico adicional para el equipo local.

Estadio IPD de Huancayo tiene que remodelar su pista atlética. (Foto: Difusión X)

Pero todo parece indicar que la situación habría ya cambiado. Es cierto que dicho recinto deportivo tendrá actividades ajenas al fútbol, como la Maratón Internacional de Los Andes que se disputará el próximo 8 de noviembre, pero lo que se tenía planeado para después de esa fecha estaría quedando desestimado momentáneamente para dar paso a que se juegue ese último partido.

Esto debido a que el Instituto Peruano del Deporte, habría decidido mover las fechas de remodelación de la pista, hasta después de la definición del título. Es decir, que la empresa encargada de ejecutar las modificaciones de la pista atlética, recibirá la autorización aproximadamente el 16 de noviembre, día en el que ya conoceremos también quién se queda con el plato de ganador.

Es así que, lo que había generado una ola de críticas en las últimas horas por un cambio de sede que, según algunos, beneficiaría al cuadro visitante, queda totalmente fuera de lugar por esta decisión que fue confirmada por el propio Óscar Fernández, presidente del IPD, que conversó con Eddie Fleischman y confirmó la noticia.

Presidente del IPD confirmó que se utilizará el Estadio de Huancayo para dicho partido. (Foto: Captura X)

La única condición para que se pueda jugar

Adicional a la información que confirma el uso del Estadio IPD de Huancayo para dicho duelo, también se conoció la condición especial para que todo se lleve a cabo con normalidad. Esto lo confirmo, en sus redes sociales, el periodista Gustavo Peralta que confirmó también el uso de dicho escenario.

Sin embargo, solo estaría habilitada una única tribuna, que sería la de Occidente, puesto que la de Oriente no cuenta hasta el momento con el certificado ITSE, que permite el acceso de público con las garantías correspondientes. Eso significa un recorte significativo de asistencia a dicho escenario, pero no impedirá que el duelo se desarrolle con normalidad.

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