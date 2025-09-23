La partida de Martín Cauteruccio a mediados de año abrió un vacío que Sporting Cristal intentó llenar con urgencia. El delantero uruguayo, goleador y figura durante dos temporadas, aceptó la oferta de Bolívar de La Paz para disputar la Copa Sudamericana y se despidió de La Florida con números importantes. Ante su salida, la directiva celeste puso la mirada en otro atacante charrúa de renombre: Abel Hernández. Sin embargo, el fichaje que ilusionaba a los hinchas no llegó a concretarse y, a pesar de los intentos, terminó quedando en un limbo contractual.

El caso volvió a la agenda en las últimas horas debido a las declaraciones del propio Hernández en su país natal. El atacante reveló que la comunicación con el club peruano se mantiene abierta. Sus palabras encendieron nuevamente la expectativa en la hinchada rimense, aunque al mismo tiempo dejaron dudas sobre el manejo institucional del caso.

“Firmé un precontrato con Sporting Cristal, pero después de haberlo firmado, el contrato no volvió más. Ya pasaron algunos meses así que la situación está media rara”, confesó el delantero en declaraciones a El Espectador de Uruguay hace algunos días atrás.

Abel Hernández, con 34 años, juega en el Liverpool de Uruguay, ex equipo de Sebastián Britos. (Foto: Agencias)

El primer obstáculo estuvo en Montevideo. Liverpool, club dueño de su pase, decidió no liberarlo en julio al considerar que era pieza fundamental en su plantel. El propio presidente de la institución manifestó que Hernández debía quedarse, al menos, hasta finalizar la temporada. Esa postura frustró las gestiones de Cristal.

La dirigencia precisó que el precontrato suscrito con Hernández estaba condicionado a su salida como jugador libre, algo que nunca se concretó. “Consulté al club sobre esta declaración de Abel Hernández y me dijeron que se firmó un contrato condicionado a que quede libre y como nunca sucedió no se hizo efectivo”, informó el periodista Percy Ramos a través de su cuenta en X.

Julio César Uribe, el director general de fútbol, también coincidió en esa interpretación. El directivo señaló que la imposibilidad de cumplir con las condiciones iniciales hizo que la negociación se estancara y que, en consecuencia, el acuerdo no avanzara más allá de lo pactado preliminarmente.

Felipe Vizeu es el nuevo atacante de Sporting Cristal. (@clubsportingcristal)

¿Qué dijo Abel Hernández sobre un reciente contacto con Cristal?

Más allá de estas versiones, lo cierto es que el nombre de Hernández sigue siendo asociado a Cristal. El delantero, con experiencia en selecciones uruguayas y pasos por clubes internacionales, mantiene intacta su vigencia y podría convertirse en una alternativa real si logra desvincularse de Liverpool en el corto o mediano plazo.

Sobretodo, después de lo que escribió en su cuenta de X, donde dejó abierta la posibilidad de seguir el plan inicial con el cuadro ‘cervecero’. "Quiero aclarar que el precontrato firmado en su momento, con vigencia de 48 horas, se encuentra actualmente en manos de mi agente, quien continúa en conversaciones tanto con Sporting Cristal como con otras instituciones", indicó.

A su vez, también afirmó que por el momento no se puede hablar de alguna propuesta concreta. “Solo quiero agradecer el interés y el buen trato recibido pero al día de hoy, no hay nada definido”, concluyó.

