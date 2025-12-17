Luego de terminar como Perú 3 en la Liga 1, Sporting Cristal jugará la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los celestes no quieren dejar pasar el tiempo, por lo que ya iniciaron el plan para el siguiente ciclo. En ese sentido, piensan en fichajes, pero también habrá salidas. Este miércoles, el club confirmó que dos jugadores no continuarán: Alejandro Duarte y Nicolás Pasquini. A través de las redes sociales, hicieron oficial la noticia.

“¡Gracias por todo, Ale! Alejandro Duarte no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2021. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo en estos años con la Celeste“, mencionaron en la publicación del portero de 31 años de Sporting Cristal. En el 2021 y 2022 fue titular; sin embargo, una lesión a inicios del 2023 comenzó a quitarle el puesto en el club.

Alejandro Duarte no continuará en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Para el año 2025, Duarte solo tuvo dos apariciones en el Torneo Apertura con los celestes. En su primer choque, Cristal cayó por 4-1 ante UTC en la ciudad de Cajamarca, partido recordado porque finiquitó la salida de Guillermo Farré. Poco después, tapó ante Ayacucho FC, en lo que fue la victoria por 4-1 en el mes de mayo.

En total, Alejandro disputó 77 partidos oficiales con Sporting Cristal desde su arribo. Las lesiones fueron determinantes para que el club y el jugador decidan no renovar su vínculo para el 2026. Durante el periodo, recibió 88 goles y mantuvo su valla en cero en 25 ocasiones.

El paso de Nicolás Pasquini

El guardameta no fue el único en ser anunciad porque el club también confirmó la salida de Nicolás Pasquin. El delantero argentino no está en los planes de Paulo Autuori y -tras no ganarse la confianza- decidieron dejarlo, teniendo en cuenta que llegó a tienda celeste en 2023.

“¡Gracias por todo, Nico! Nicolás Pasquini no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2023. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante este tiempo con la Celeste", mencionaron. El argentino llegó a mediados del año 2023 para afronta lo que fue la Copa Sudamericana.

Durante la temporada 2025, Pasquini jugó 38 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores 2025 desde la fase de grupos. Con el paso de los meses, fue perdiendo protagonismo en la escena titular, quedando solo como relevo en el esquema planteado por Autuori.

En todo su paso por los celestes, Nicolás fue parte de 89 partidos oficiales y solo pudo marcar un gol. Además, alcanzó las seis asistencias. Cabe resaltar que llegó procedente de Lanús para reforzar la banda izquierda en defensa; sin embargo, la irregularidad de nivel lo llevó a dejar la institución.

Nicolás Pasquini no continuará en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuál es el panorama en Sporting Cristal para el 2026?

Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal confirmó la continuidad de algunos futbolistas y también los posibles refuerzos, sabiendo que el club deberá iniciar en enero la pretemporada pensando en la doble competencia del 2026.

En primer término, el ‘Diamante’ confirmó la continuidad de Paulo Autuori, matando algunos rumores de una posible partida tras no poder ganar los play-offs. “Bajo ningún punto de vista estuvo en duda su futuro, por razones muy simples. Autuori tiene un compromiso contractual y no es ético pronunciarse al respecto”, declaró el exfutbolistas y entrenador en RPP.

Ya entrando en lo que será la conformación del plantel del 2026, el ‘Diamante’ confirmó que en los próximos días anunciarán a los primeros refuerzos, siendo el jale estelar el volante brasileño Gabriel Santana, quien viene del Mirassol de la Serie A de Brasil. “Ya se dio a conocer esa noticia que nosotros aún oficialmente no la hemos dado porque sabemos que las negociaciones siempre requieren de un tiempo y un manejo, cuando esto se consolide se dará a conocer”, apuntó.

Gabriel Santana viene de jugar las últimas tres temporadas en Mirassol. (Foto: FCO Gabriel Santana)

