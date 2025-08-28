En pleno desarrollo del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal decidió alzar la voz y emitir un comunicado en el que expresa su molestia por cómo la Liga 1 maneja los cambios de localía. La entidad celeste señala que la norma vigente—que faculta a clubes a jugar fuera de su sede usual por razones de “alto riesgo” o aforo—se ha convertido en una herramienta arbitraria que desvirtúa el espíritu competitivo del campeonato. Lo que para muchos era una medida excepcional, el club lo considera ahora una práctica que afecta directamente la legitimidad y equidad del torneo.
Nota en desarrollo
