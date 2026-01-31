Un nuevo capítulo se abre para una de las promesas del ataque nacional que busca consolidarse en el extranjero. Tras un paso complicado por el fútbol argentino donde no logró la continuidad deseada, Juan Pablo Goicochea decidió cambiar de aires y esta mañana fue oficializado como flamante refuerzo del Defensor Sporting. El delantero peruano se incorporó de inmediato a la disciplina del cuadro ‘violeta’ tras superar con éxito los rigurosos exámenes médicos, quedando listo para afrontar su primera experiencia en la liga charrúa con la misión de demostrar su capacidad goleadora y ganarse un lugar en el once titular desde el arranque.

El acuerdo se cerró en condición de préstamo por una temporada completa, dado que su pase todavía pertenece a Platense. El ‘Calamar’ optó por cederlo para que el atacante de 21 años tenga el rodaje y la fricción competitiva que no pudo conseguir en la Superliga Argentina durante el último año.

Para el exjugador de Alianza Lima, este movimiento representa una oportunidad de oro para relanzar su carrera internacional. Su principal objetivo es sumar los minutos de juego que se le negaron recientemente y ganar protagonismo en un torneo conocido por su intensidad física, ideal para potenciar sus características de juego.

La adaptación promete ser mucho más sencilla para ‘Goico’, pues no será el único compatriota en el plantel de Montevideo. En el vestuario lo recibió el defensor peruano Marco Saravia, quien milita en el club hace algunos meses y será su principal apoyo para integrarse rápidamente a la dinámica del grupo.

El calendario no da tregua y el debut oficial podría estar a la vuelta de la esquina para el atacante nacional. Defensor Sporting iniciará su camino en el campeonato uruguayo el próximo viernes 6 de febrero enfrentando a Wanderers en condición de visita, donde Goicochea podría tener sus primeros minutos.

Pero la mira no está puesta solo en el torneo local, sino también en la gran vitrina continental que se avecina. El próximo 3 de marzo, el conjunto violeta tendrá una prueba de fuego cuando se mida ante Montevideo City por la ronda de clasificación de la Copa Sudamericana, un desafío internacional clave.

Cabe recordar que Goicochea llegó a Platense en 2024 como una apuesta a futuro tras salir de las canteras de La Victoria. Sin embargo, la alta competencia en el fútbol argentino limitó sus opciones, por lo que esta cesión a un equipo histórico de Uruguay es vista como el paso estratégico necesario para su maduración.

Con la dupla peruana conformada por Goicochea en ataque y Saravia en defensa, Defensor Sporting espera pelear en ambos frentes. La hinchada violeta aguarda con expectativa los goles del delantero, confiando en que su juventud y ganas de mostrarse sean el arma secreta para esta temporada 2026.

