Han pasado unas horas desde que acabó el partido en el Estadio Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal cayó 1-2 ante Deportivo Moquegua, en un partido programado para la fecha 9 del Torneo Apertura Liga 1 2026. La visita tuvo en el arco a Carlos Grados, con pasado celeste como su guardián y cuando fue requerido lo hizo de manera sobresaliente.

Es por ello, que Depor se contactó con Carlos Grados, arquero de Deportivo Moquegua, para que analice el triunfo ante Sporting Cristal.

“Creo que el triunfo es más mérito de como planteo el profesor Jaime el partido y el esfuerzo de mis compañeros, no puedo quitarle mérito al gran esfuerzo de todos. Si se le vio así a Cristal siento que fue más por mérito de nosotros”, comenzó diciendo el guardameta de Moquegua a este diario.

En ese contexto, Grados siguió profundizando cuál fue la clave para que Deportivo Moquegua se quede con los tres puntos. “Es clave para nosotros la disciplina que estamos teniendo partido a partido, somos conscientes que no tenemos una figura , la figura es el equipo y tenemos que seguir así hasta el final”, agregó.

“Como te digo , fue el planteamiento del comando técnico en toda la semana ,nos explicaron a detalle. Ellos tenían mucha fe que se daría así y se dio”, añadió.

Además, Carlos Grado enfatizó un poco cómo el vivió el juego ante Cristal desde su posición en el arco. “Difícil, muy difícil porque sabes que la concentración es el doble y tienes que hablar más de lo normal para que estén atentos y ordenados”, afirmó.

“Debería de verse como un crecimiento, Cristal siempre será Cristal tiene colectivamente e individuales que quizás hoy no fue un partido bueno, pero sé que fue por méritos de mis compañeros y el planteamiento”, sentenció.

Con este resultado Club Deportivo Moquegua sumó 10 puntos ubicándose en el puesto 12, mientras Sporting Cristal se quedó en el sexto puesto con 11 puntos. La próxima fecha, Moquegua recibe a Juan Pablo II en su cancha y por su parte Cristal bajó la dirección de su nuevo entrenador Zé Ricardo jugará nuevamente en casa ante UTC de Cajamarca.

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