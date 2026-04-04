El fútbol peruano está de luto, luego de que en pleno banderazo en el Estadio Alejandro Villanueva, a pocas horas del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, un hincha falleciera en medio de una avalancha de gente en la tribuna sur. Asimismo, 47 personas quedaron heridas, tres de ellas en estado crítico según los últimos reportes.

En medio de esto, se especuló sobre la posibilidad de que el clásico, programado para hoy sábado desde las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental, no se juegue. No obstante, la primera señal de que no sería así se dio con el comunicado de la Liga 1, en donde, además de lamentar lo sucedido en el recinto victoriano, remarcaron que el encuentro seguía en pie.

Así pues, esto terminó de confirmarse este mismo sábado con el comunicado emitido por Universitario. En primer lugar, la institución merengue expresó su solidaridad con los deudos de la persona fallecida en el Estadio Alejandro Villanueva, además de los deseos de recuperación para los heridos, tres de ellos de gravedad y que aún siguen hospitalizados.

“El Club Universitario de Deportes expresa su solidaridad con las personas afectadas tras los hechos ocurridos en las horas previas al clásico del fútbol peruano. Lamentamos profundamente la perdida de una vida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, asi como nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos”, comienza el mensaje de la ‘U’.

Universitario vs. Alianza Lima se enfrentarán en la fecha 9 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental. (Foto: LFP)

En esa misma línea, confirmando que el clásico sí se jugará, pidieron que los hinchas cremas vivan esta jornada con respeto y responsabilidad. “En ese contexto, y con miras al encuentro a disputarse hoy sábado 4 de abril en el Estadio Monumental, hacemos un llamado a todos nuestros hinchas a vivir la jornada con responsabilidad, respeto y compromiso”, agregaron.

Así pues, Universitario pidió que el acompañamiento al plantel sea con “pasión, pero también con una conducta ejemplar, desde el desplazamiento hacia el estadio hasta el final del partido, evitando cualquier tipo de incidente”.

El comunicado de Universitario tras la tragedia en el estadio de Alianza Lima. (Imagen: Universitario)

¿Hinchas de Alianza Lima en el Monumental?

En el mismo comunicado, Universitario le hizo frente a la versión difundida en redes sociales, la cual señala que algunos hinchas de Alianza Lima alquilarían palcos del Estadio Monumental para ver el clásico. El cuadro estudiantil dejó en claro que este clásico solo será con hinchada local, tal como lo establecen las disposiciones de las autoridades.

“Con respecto a la información difundida en redes sociales sobre el presunto alquiler de palcos a hinchas del equipo visitante, el Club recuerda que el ingreso al estadio es únicamente para hinchada local, conforme a las disposiciones de las autoridades. La Junta de Palquistas y los propietarios han suscrito actas de compromiso para garantizar el cumplimiento de esta disposición”, aseveraron.

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