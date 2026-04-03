Descentralizado
Sporting Cristal vs. CD Moquegua (1-2): minuto a minuto, goles y resumen de la derrota rimense
Sporting Cristal sigue siendo una lágrima en la Liga 1 y ahora se viene la Copa Libertadores: perdió por 2-1 ante CD Moquegua con Iván Bulos como DT interino y desde hace rato que ya nadie respeta el Gallardo. ¿Zé Ricardo cambiará este panorama?
CD Moquegua dio el golpe en el Gallardo y venció por 2-1 a Sporting Cristal.
¡Final del partido!
Solo quedan segundos para el final del partido.
¡Cabezazo de Felipe Vizeu! Casi llega el 2-2.
Se juegan los minutos de reposición.
Sporting Cristal empuja en busca del empate, pero no hay claridad.
Se juegan los últimos minutos del partido.
Cambio en CD Moquegua: José López por Jeferson Collazos.
Cambio en Sporting Cristal: José María Mellán por Ian Wisdom.
Se reanudó el encuentro.
Minuto de hidratación.
Cambio en CD Moquegua: Claudio Ramírez por Cristian Mejía.
Cambio en CD Moquegua: Allosno Dávila por Édgar Lastre.
Cambios en Sporting Cristal: Yamir del Valle por Cristiano da Silva y Felipe Vizeu por Irven Ávila.
La tuvo Mateo Rodríguez en el área, pero demoró mucho en rematar y lo anticiparon.
Sporting Cristal presiona en campo rival y busca generar el error de CD Moquegua.
Tarjeta amarilla para Nicolás Amasifuén.
Sporting Cristal salió con todo en busca de la remontada.
Cambios en Sporting Cristal: Gerson Castillo por Martín Távara y Mateo Rodríguez por Luis Iberico.
Se viene un gran segundo tiempo tras el descuento de Sporting Cristal.
¡GOOOOOL DE SPORTING CRISTAL! Martín Távara canjeó el penal por gol y puso el descuento para los rimenses.
Falta sobre Rafael Lutiger. Jeferson Collazos calcula mal y comete penal a favor de Sporting Cristal.
¡Penal para Sporting Cristal!
Sporting Cristal no reacciona y CD Moquegua golpea nuevamente.
¡GOOOOOOL DE CD MOQUEGUA! Cristian Mejía agarró mal parada a la defensa de Sporting Cristal y puso el 2-0.
Vuelve a rodar la pelota. CD Moquegua gana parcialmente por 1-0.
¡Arrancó el segundo tiempo en el Estadio Alberto Gallardo!
Los jugadores salen al campo de juego para el segundo tiempo.
Ingresamos el entretiempo.
Final del primer tiempo.
¡Nuevamente CD Moquegua! Disparó Yorman Zapata, Diego Enríquez dejó un mal despeje y Cristian Mejía casi pone el 2-0; sin embargo, el portero de Sporting Cristal corrigió su error a tiempo para evitar el gol.
Se jugarán cuatro minutos de reposición.
Se juegan los últimos minutos del primer tiempo.
¡Ahora Yorman Zapata! La defensa de Sporting Cristal se hace agua y CD Moquegua justifica su ventaja en el Gallardo.
¡Casi llega el 2-0 de CD Moquegua! Édgar Lastre tuvo el gol, pero el centro de Cristian Mejía fue desviado por Martín Távara. Sporting Cristal sigue padeciendo defensivamente.
Después un buen rato, Sporting Cristal se acercó a la portería de CD Moquegua: Cristiano da Silva llegó a la última línea, centró, pero Luis Iberico apareció incómodo y no pudo conectar el esférico.
Los hinchas de Sporting Cristal comienzan a mostrar su molestia desde las gradas. Sporting Cristal no puede generar chances de peligro en el arco de CD Moquegua.
CD Moquegua se muestra cómodo en el partido y por ahora Sporting Cristal no genera chances claras de peligro para acercarse al empate.
Se reanudó el encuentro.
Minuto de hidratación.
Hubo una falta sobre Gustavo Cazonatti en el área, parecía penal, pero previo a eso había posición adelantada del brasileño. No hubo pena máxima.
Nuevamente Yorman Zapata llegó al área y casi queda mano a mano para rematar. Gustavo Cazonatti le ganó la posición y evitó que dispare con comodidad.
CD Moquegua volvió a avisar y casi marca el 2-0: Yorman Zapata lideró un contragolpe, pero no definió bien cuando llegó a estar frente al arco de Diego Enríquez.
CD Moquegua se muestra sólido en defensa y busca hacer sentir su ventaja en el marcador.
Tarjeta amarilla para Cristian Enciso.
Sporting Cristal falló nuevamente en su línea adelantada y CD Moquegua supo aprovecharlo. Muy bien Édgar Lastre en la definición.
¡GOOOOOL DE CD MOQUEGUA! Édgar Lastre aprovechó el desconcierto de la línea defensiva de Sporting Cristal, se sacó de encima a Diego Enríquez y puso el 1-0.
¡Casi llega el 1-0! Buen centro de Cristiano da Silva, pivoteó Irven Ávila y Luis Iberico probó de chalaca; sin embargo, el remate se fue desviado por poco.
Centro de Martín Távara desde la izquierda, pero Luis Iberico no puede conectar el balón con comodidad. Avisó Sporting Cristal.
De momento no tenemos emociones en el Gallardo. Mañana tranquila, por ahora.
Sporting Cristal trata de generar sus opciones de peligro desde atrás. CD Moquegua, replegado, espera hacer daño de contragolpe.
Ya rueda la pelota en el Estadio Alberto Gallardo.
¡Arrancó el partido!
Saludos protocolares entre los capitanes de ambos equipos.
¡Se viene el partido que abre la fecha 9 del Torneo Apertura!
Alineación titular de CD Moquegua: Carlos Grados; Eros Montenegro, Cristian Enciso, José Granda, Nicolás Amasifuén; Nicolás Chávez, Ricardo Chipao; Édgar Lastre, Cristian Mejía, Yorman Zapata; Jeferson Collazos.
Alineación titular de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Maxloren Castro, Luis Iberico e Irven Ávila.
¡Repasamos nuevamente las alineaciones de ambos equipos!
Los jugadores salen listos al terreno de juego.
¡En minutos comenzará el partido!
Los jugadores ya están realizando los trabajos precompetitivos en el gramado del Estadio Alberto Gallardo.
Alineación titular de CD Moquegua: Carlos Grados; Eros Montenegro, Cristian Enciso, José Granda, Nicolás Amasifuén; Nicolás Chávez, Ricardo Chipao; Édgar Lastre, Cristian Mejía, Yorman Zapata; Jeferson Collazos.
Alineación titular de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Maxloren Castro, Luis Iberico e Irven Ávila.
En unos minutos los jugadores saldrán a realizar los trabajos precompetitivos.
Los planteles de ambos equipos ya están en el Estadio Alberto Gallardo.
Las puertas del Estadio Alberto Gallardo ya fueron abiertas para el ingreso del público.
Sporting Cristal llega a este partido luego de perder por 3-2 en su última visita a Los Chankas en Andahuaylas.
CD Moquegua llega a este partido luego de perder por 2-1 ante Cusco FC, en la pasada fecha 8 del Torneo Apertura.
En la previa de este partido, Sporting Cristal confirmó la contratación de Zé Ricardo como nuevo entrenador, quien asumirá luego del choque con CD Moquegua.
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua?
El partido entre Sporting Cristal vs. CD Moquegua será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes llamada Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Zapping.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. CD Moquegua?
El encuentro entre Sporting Cristal vs. CD Moquegua está programado para hoy desde las 11:00 a.m., con dos horas más en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, y siete horas más en España.
El Estadio Alberto Gallardo será el escenario del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua.
El partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua es válido por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.
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