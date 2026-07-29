El exigente mercado de pases del balompié nacional continúa registrando importantes movimientos administrativos en las principales instituciones, y esta vez el Sporting Cristal fue el encargado de confirmar una nueva salida dentro de su numeroso plantel profesional. Pensando en aligerar la plantilla para afrontar con total comodidad el presente Torneo Clausura, la directiva bajopontina tomó la firme decisión de ceder a préstamo al joven delantero Diego Otoya, quien no logró consolidarse bajo el exigente mando del experimentado y exitoso entrenador peruano Roberto Mosquera.

La sorpresiva partida del prometedor atacante de veintiún años se oficializó a través de las diversas plataformas digitales de la institución cervecera. El futbolista continuará su carrera deportiva defendiendo los colores del Monterey Bay FC de la competitiva United Soccer League estadounidense.

Este modesto elenco norteamericano milita actualmente en la segunda división del balompié de su país, representando una enorme vitrina para el delantero. El joven ariete intentará ganarse un puesto titular rápidamente, buscando cumplir su ansiado deseo de formarse profesionalmente en el exterior.

Diego Otoya jugará en el club Monterey Bay 🇺🇸 hasta junio de 2027.



¡Éxitos, Diego!#FuerzaCristal pic.twitter.com/9fwM4XXkqv — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 29, 2026

El habilidoso jugador conoce perfectamente la intensidad de este tipo de competiciones internacionales, ya que pasó por varios clubes de Norteamérica desde temprana edad. Esta valiosa experiencia previa le permitirá adaptarse sin mayores inconvenientes a las exigencias físicas de aquella liga extranjera.

Tras culminar los respectivos trámites documentarios, la institución rimense le dedicó un breve y cordial mensaje de despedida. “Diego Otoya jugará en el club Monterey Bay de Estados Unidos hasta junio de 2027. ¡Éxitos, Diego!”, escribió el cuadro celeste en sus redes sociales oficiales.

Como es de conocimiento público, el artillero nunca logró afianzarse por completo dentro del competitivo primer equipo estudiantil. A pesar de permanecer durante varias temporadas en el Rímac, fue perdiendo terreno progresivamente y jamás logró convertirse en una alternativa ofensiva sumamente confiable.

Diego Otoya continuará en Sporting Cristal en la temporada 2026. (Foto: Sporting Cristal)

El respaldo de Autuori a su renovación

A principios de la presente temporada, el atacante había renovado su vínculo contractual respaldado estrictamente por Paulo Autuori. “Tiene condiciones de ser un centrodelantero muy interesante... yo quiero un ‘9′ que venga a hacer goles”, argumentaba en su momento el extécnico brasileño.

A pesar de esta temporal cesión internacional al campeonato estadounidense, el futbolista nacional seguirá perteneciendo legalmente a los registros del Sporting Cristal. Su vínculo contractual con el equipo bajopontino se mantiene completamente vigente hasta el 31 de diciembre del año 2027.

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