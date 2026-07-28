Héctor Cúper y la directiva de Universitario de Deportes se encuentran evaluando minuciosamente las últimas opciones para completar su plantel de cara a la temporada. El DT argentino ha dejado claro que necesita un perfil específico para terminar de diseñar el esquema táctico del equipo crema, buscando un balance entre la defensa y el ataque. En ese escenario, la directiva ha reducido la lista a dos candidatos que cumplen con las exigencias del cuerpo técnico, sobre todo para reemplazar al ecuatoriano José Carabalí.

Los nombres que suenan con fuerza en Ate son los del ecuatoriano Gustavo Cortez y el panameño Abdiel Gutiérrez. Ambos futbolistas se perfilan como alternativas viables para reforzar el carril izquierdo, una zona donde Cúper considera fundamental contar con variantes de jerarquía. Aunque sus perfiles futbolísticos son distintos, la dirigencia ya ha iniciado los primeros contactos para conocer las condiciones contractuales de ambos jugadores antes de tomar una decisión final.

En el caso de Gustavo Cortez, se trata de un lateral izquierdo ecuatoriano con recorrido y experiencia en clubes importantes de su país. Con un paso destacado por Universidad Católica de Quito y un breve ciclo en Independiente del Valle, Cortez es un carrilero de gran despliegue físico y potencia para pasar al ataque; a primera impresión, un perfil más parecido a Carabalí. A sus 28 años, aporta la madurez y el roce internacional que Universitario busca para competir tanto en el torneo local como internacional.

Universitario busca reemplazante para José Carabalí. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Abdiel Gutiérrez representa la opción de proyección y frescura en la banda. Con 27 años, viene de disputar el Mundial 2026 y pertenece a Deportivo La Guaira de Venezuela. El joven defensa panameño ha venido ganando protagonismo en el fútbol de su país gracias a su velocidad, agresividad en la marca y capacidad para adaptarse tanto de lateral como de interior por izquierda. Se trata de un jugador con un alto margen de mejora bajo la rigurosa disciplina táctica de Cúper.

Al momento de evaluar ambos nombres, la balanza de Héctor Cúper se debate entre la experiencia y la proyección. Cortez ofrece un rendimiento más probado en contextos de alta exigencia; Gutiérrez, en cambio, ofrece un despliegue físico importante y una capacidad de reventa futura que resulta atractiva para las arcas del club.

Se espera que en los próximos días la directiva crema tome una decisión definitiva para cerrar el fichaje y ponerlo a disposición del DT. Con el Torneo Clausura en marcha, Universitario busca concretar esta incorporación sin mucha demora, asegurando que el nuevo refuerzo se acople lo antes posible a la idea de juego de Cúper y complete el plantel oficial para el presente año.

Presentación de Piero Quispe como el penúltimo refuerzo para la temporada 2026. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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