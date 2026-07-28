Universitario de Deportes derrotó por 2-1 a Cusco FC con gol agónico de Gianluca Lapadula a los 90′+3, en una jugada polémica por presunta falta de Juan Requena sobre Miguel Silveira. El árbitro principal del partido, Edwin Ordóñez, dio por válido el tanto del ‘Bambino’, y en las últimas horas la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó en su canal de YouTube los audios del VAR donde ratifican esta decisión.

En primer término, Pablo López desde la cabina del VAR revisa la jugada para confirmar una posible posición adelantada de Alex Valera, quien participa en la asistencia a Gianluca Lapadula. “Está habilitado, no tengo fuera de juego (en el gol). Vamos a revisar la falta en el app en el inicio”, indica desde la cabina.

Acto seguido, confirma según su óptica que no hubo falta de Requena sobre Silveira. “En esta yo veo que hay un contacto normal de juego y el jugador se deja caer. El jugador (Silveira) tiene la posesión del balón, (Requena) lo toma del hombro ligeramente y el jugador se deja caer. No configura como falta, no lo sujeta, no le posibilita jugar. Claramente es un contacto normal de juego, y el jugador se deja caer”, señaló.

Según revelaron en el programa L1 Radio, la CONAR analizó la acción en cuestión y determinó que sí hubo falta sobre Silveira antes del gol de Lapadula, por lo que el tanto debió haber sido anulado. Ante la omisión de Edwin Ordóñez y la no intervención de Pablo López como el encargado en asistirlo desde el VAR –no lo llamó para que revise la jugada en el monitor–, ambos colegiados fueron sancionados y no serán programados en la fecha 3 del Torneo Clausura.

Edwin Ordóñez no será programado para la fecha 3 del Torneo Clausura. (Foto: Conar)

Por otro lado, también fueron publicados los audios del VAR del partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos. En la misma, la polémica estuvo puesta en un supuesto codazo de Alexis Cossio, jugador del cuadro cutervino, sobre Jairo Vélez, futbolista del equipo íntimo. Según la revisión del juez encargado de la cabina del VAR Jesús Cartagena, no hubo falta y por ende no cobró penal a favor de Alianza Lima.

Primero, comentó que hubo una cámara que señale con claridad la jugada. “Otra cámara que me dé el punto. Está borroso, otra cámara. Todas las cámaras que reviso, yo veo una disputa normal del juego. No veo un golpe. Veo un brazo de referencia y va a jugar el balón claramente”, señaló Cartagena revisando en primer momento la acción.

Luego, señaló: “El morado (Cossio, de Comerciantes Unidos) salta, gana la posición. Brazo extendido, y golpea el balón. Augusto (Menéndez), todo chequeado. Lo que tú ves en campo, tengo en imagen. El morado salta, y gana la posición. No se ve un golpe (a Vélez). Puedes reanudar”.

Según comentaron en L1 Radio, Augusto Menéndez, juez principal, no será programado en la fecha 3 del Torneo Clausura al igual que Jesús Cartagena, jefe VAR, porque para la CONAR sí hubo falta y por ende penal. Veremos cuántas fechas serán castigados por las dos polémicas de la jornada.

Revisión VAR sobre el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos (Video: CONAR)

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