El ciclo de Neymar con la Selección de Brasil llegó oficialmente a su final. Semanas después de la eliminación de la ‘Canarinha’ en el Mundial 2026 frente a Noruega, el delantero del Santos confirmó que no volverá a vestir la camiseta de su país, poniendo punto final a una trayectoria de 16 años en la que se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol brasileño.

La confirmación definitiva llegó tras la clasificación del Santos a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En declaraciones recogidas por la prensa brasileña, Neymar fue contundente sobre su futuro internacional: “Mi momento en la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida. Siempre luché y me esforcé por esta camiseta, pero creo que ya no lo quiero”. Con esas palabras, el atacante de 34 años cerró cualquier posibilidad de regresar a la ‘Verdeamarela’.

El delantero ya había anticipado su decisión inmediatamente después de la derrota frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. Entre la frustración por la eliminación, expresó una frase que terminó marcando su despedida: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí”, recordando que su debut con Brasil también había sido en el MetLife Stadium en 2010, escenario donde disputó su último partido con la selección.

Neymar se despide como el máximo goleador histórico de Brasil. Durante su carrera disputó 130 partidos internacionales, anotó 80 goles y repartió 58 asistencias, además de convertir nueve tantos en Copas del Mundo. Sus cifras lo consolidan como uno de los jugadores más determinantes que ha vestido la camiseta verdeamarela en toda su historia.

En cuanto a los títulos, el atacante conquistó tres campeonatos con Brasil. Levantó la Copa Confederaciones de 2013 tras vencer a España en la final, consiguió la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al convertir el penal decisivo frente a Alemania y también fue campeón del Sudamericano Sub-20 de 2011, torneo en el que terminó como máximo goleador.

Neymar no pudo ganar un Mundial con Brasil. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, la carrera de Neymar con la selección quedó marcada por una deuda pendiente: nunca pudo conquistar una Copa del Mundo ni una Copa América. Las lesiones aparecieron en momentos decisivos, especialmente en Brasil 2014, cuando sufrió una fractura en la espalda durante los cuartos de final que lo dejó fuera del resto del torneo, truncando una de las mayores ilusiones de toda una generación.

El desgaste físico acumulado en los últimos años fue determinante para tomar la decisión. Las reiteradas lesiones y la exigencia de mantenerse al máximo nivel influyeron en el análisis del futbolista, quien considera que es momento de dar paso a una nueva generación de jugadores para liderar el futuro de la selección brasileña.

Tras el Mundial, Neymar regresó al Santos y centró todos sus esfuerzos en ayudar al club paulista durante la segunda parte de la temporada. El propio futbolista aseguró que su prioridad ahora será disfrutar del fútbol a nivel de clubes, mientras evalúa los siguientes pasos de su carrera una vez que finalice su contrato con el conjunto brasileño.

Con su retiro internacional, Brasil pierde a uno de los futbolistas más talentosos de su historia reciente. Más allá de no haber conquistado el ansiado sexto Mundial, Neymar deja un legado imborrable como máximo goleador histórico de la selección, referente de toda una generación y protagonista de algunos de los momentos más memorables del fútbol brasileño en el siglo XXI.

Neymar se retiró de la Selección de Brasil siendo su máximo goleador. (Foto: Getty Images)

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