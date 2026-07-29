En medio del arranque del Torneo Clausura, donde encadenan un triunfo y un empate, Alianza Lima sigue moviéndose en el mercado de pases parar cerrar el plantel con el que afrontará el segundo semestre de la temporada. Así pues, en las últimas horas se conoció que el área deportiva tiene en carpeta a un portero nacional para ocupar la vacante liberada por Guillermo Viscarra, quien hace poco rescindió su vínculo contractual para buscar más minutos fuera de la Liga 1.

Según informaron en el programa Hablemos de MAX, Alianza Lima está tras los pasos de Carlos Cáceda. El experimentado portero, que tiene contrato en Melgar hasta finales del 2026, es del gusto del área deportiva e intentarán ficharlo para que sea una competencia directa de Alejandro Duarte. Todavía no hay un ofrecimiento formal, pero este podría darse en cualquier momento.

Esta no es la primera vez que Alianza Lima quiere al portero de 34 años, pues en el pasado también intentaron hacerse con sus servicios. No obstante, aquella vez Melgar se puso fuerte y no cedió ante las pretensiones de llevarse a su arquero titular, sobre todo porque significaba reforzar a un rival directo en la lucha por el campeonato.

Carlos Cáceda tiene contrato con Melgar hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

Hasta el cierre de esta nota no se conoce cuál será la postura del ‘Dominó’, pero tomando en cuenta que Cáceda solo tiene contrato hasta fin de año, podrían estar abiertos a negociar su transferencia. Desde Alianza Lima son optimistas y esperan que no ocurra lo que pasó con el fichaje frustrado de Pedro Gallese, con quien habían llegado a un acuerdo verbal para que se sume al equipo.

Sucede que, si bien había un buen entendimiento entre Alianza Lima y el ‘Pulpo’, todavía tenía contrato con Deportivo Cali hasta finales del 2027, algo que imposibilitó su salida del fútbol colombiano. En tienda íntima esperaban que el guardameta pudiera liberarse del ‘Azucarero’, algo que finalmente no sucedió.

Si termina dándose la contratación de Carlos Cáceda, Alianza Lima sumaría a un portero de calidad comprobada en la Liga 1 y que conoce el campeonato. Pablo Guede, quien ya dio el visto bueno, espera que esto avance positivamente en los próximos días. Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, conoce muy bien al portero de Melgar por su paso en la Federación Peruana de Fútbol y tras haber trabajado en la selección. Veremos cómo evoluciona este interés.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 1 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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