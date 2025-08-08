Cristian Benavente es alternativa en Sporting Cristal para reforzar el ataque. (Foto: FC Pyramids)
En medio de una temporada cuestionada para la dirigencia de Sporting Cristal, por la ausencia de refuerzos para la segunda mitad de año, una noticia sacude el mundo ‘celeste’ por la llegada de un futbolista que se alejó un tiempo del fútbol peruano, pero que volverá desde Rumania para ser un pieza importante en el ataque de Paulo Autuori. Se trata de Cristian Benavente, quien ya tiene todo arreglado para ponerse la camiseta del club de La Florida.

Noticia en desarrollo...

