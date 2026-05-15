La crisis futbolística de Sporting Cristal sumó un nuevo y doloroso capítulo tras la dura derrota por 3-1 sufrida ante FC Cajamarca. El resultado no solo agrava la situación del conjunto rimense en el Torneo Apertura, colocándolo peligrosamente cerca de la zona de descenso, sino que también ha calado hondo en el plantel. Tras el pitazo final, la frustración e impotencia se hicieron evidentes en las declaraciones de sus protagonistas.

Uno de los futbolistas que dio la cara y no ocultó el pésimo momento de la institución fue el delantero Luis Iberico. El atacante celeste dio declaraciones en caliente y fue sumamente autocrítico con el rendimiento colectivo del equipo, reconociendo la gravedad de la situación en el campeonato local, donde la tabla de posiciones refleja una realidad alarmante para un club con que apuntaba alto.

Iberico expresó con crudeza el sentir del vestuario tras este nuevo revés: “Demasiada incomodidad. Estamos muy mal. Tenemos que revertir esto, estamos muy abajo. Es un papelón el que estamos haciendo. Estoy seguro que lo vamos a revertir como grupo”. Con estas palabras, el delantero dejó en claro que la plantilla es consciente del mal momento y saben de la urgencia de salir del fondo.

El atacante continuó mostrando su desazón y asumió la responsabilidad que les compete a los jugadores para afrontar lo que resta de la temporada. Sin buscar justificaciones al bajo nivel mostrado en el terreno de juego, Iberico sentenció: “No tengo palabras. Nos hemos descuidado demasiado y tenemos que poner el pecho a esto”, demostrando el compromiso de recuperarse cuanto antes.

Asimismo, el delantero de Sporting Cristal aprovechó el momento para dirigirse directamente a la afición bajopontina, que viajó para apoyarlos y que sufre con este presente: “Disculpas a los hinchas, no se merecen esto. Somos los primeros responsables. Entrenamos para ganar, vinimos a ganar acá, comenzamos ganando y no pudimos mantener el resultado. Duele y da mucha bronca”.

Pese al golpe y a la complicada situación en el torneo local, Sporting Cristal no tiene tiempo para lamentos, ya que el calendario le exige un inmediato cambio de chip. El próximo miércoles, la escuadra rimense visitará a Junior de Barranquilla en un duelo crucial por la Copa Libertadores, donde se jugarán gran parte de sus opciones para clasificar a los octavos de final del certamen continental.

Sporting Cristal cayó 3-1 ante FC Cajamarca. (Foto: Luis Padilla)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder ante FC Cajamarca, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Junior, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 20 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Olímpico de Cartagena, Colombia.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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