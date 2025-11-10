Sporting Cristal tiene asegurada su presencia en los play-offs y tendrá que disputar cuatro partidos si quiere ser Perú 2 y clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En el Rímac, pase lo que pase en la recta final del campeonato, tienen asegurada la continuidad de Paulo Autuori para el próximo año y ya comienzan a aparecer los primeros nombres como posibles fichajes: Beto da Silva y Santiago Arias, de Cienciano del Cusco, están en la mira dentro del plano local, y en el extranjero el apuntado viene de Uruguay: el lateral izquierdo Renzo Rabino, actualmente en Danubio de su país.

Según el periodista Manuel Oyola de GOL TV de Uruguay, “desde el entorno de Renzo Rabino (Danubio, 27) me comentan que hay sondeos por parte de Sporting Cristal para que sea el reemplazo de Nicolás Pasquini. Ya se enviaron las condiciones para el traspaso. Queda libre a fin de año”, fue su posteo en X. Es decir, en La Florida ya habrían iniciado contactos por este futbolista.

Con 27 años, Renzo Rabino se destaca por ocupar toda la banda izquierda, y poder desempeñarse tanto de lateral como de volante. Debutó en 2017 con la camiseta del club Atenas de San Carlos y tres años después fue traspasado a Defensor Sporting. En 2023 llegó a Cerro Largo y este año a Danubio FC. Si se concreta esta operación, sería su primera experiencia en el exterior.

Renzo Rabino llegó esta temporada a Danubio de Uruguay. (Foto: Danubio FC)

Con esto, Nicolás Pasquini abandonaría el cuadro celeste luego de dos temporadas y media. Culmina contrato a fin de año y no sería renovado. De hecho, este año ya había perdido el puesto y el mismo Paulo Autuori prefirió colocar como lateral izquierdo a Rafael Lutiger, habitual zaguero central, antes que al argentino. Sería una de las salidas del próximo mercado de pases.

Con respecto a otros futbolistas del plantel, Martín Távara no se moverá de La Florida, pese al supuesto interés de Universitario de Deportes, pues tiene vínculo vigente hasta el 2026. Además, Leandro Sosa culmina contrato a fin de año, pero en Sporting Cristal tienen la intención de renovar al polifuncional futbolista, quien llegó al club en 2022, procedente de Ayacucho FC, e iría por su quinta temporada consecutiva como celeste.

Irven Ávila, Fernando Pacheco, Alejandro Duarte, Rafael Lutiger, Jhilmar Lora, Diego Otoya, Axel Cabellos, Fabrizzio Lora, Gilmar Paredes, Gabriel Alfaro y Matías Córdova también acaban contrato a fin de año y la mayoría no continuaría en el club. El ‘Cholito’ podría continuar al menos una temporada más, mientras que Sport Boys mostró interés por Pacheco y Lora, que no cuenta para Paulo Autuori.

Nicolás Pasquini se irá de Sporting Cristal luego de dos años y medio. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Tras la victoria ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad después de la fecha FIFA, cuando enfrenten a Atlético Grau en el partido válido por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo aún no tiene fecha programada, pero se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.





