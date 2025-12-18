El club Sporting Cristal ha iniciado una reestructuración profunda de su plantel tras finalizar la temporada 2025, analizando lo que fue la última derrota con Cusco FC. En las últimas horas, el club del Rímac oficializó la salida de varios futbolistas que formaron parte de la última campaña, limpiando el vestuario para dar paso a nuevos aires. Con la obligación de competir al máximo nivel tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, que será su próximo gran reto, la gerencia deportiva se mueve con rapidez en el mercado internacional para encontrar las piezas que encajen en el esquema del técnico Paulo Autuori.

En medio de esta búsqueda de refuerzos, ha trascendido que la mirada de los celestes se ha posado sobre el fútbol colombiano. Se ha dado a conocer que Mateo Puerta es el nombre elegido para potenciar al equipo. El interés es concreto y responde a la necesidad de sumar experiencia en una posición que el comando técnico considera prioritaria reforzar de cara a la doble competencia.

La información fue revelada por el periodista Julián Capera, una fuente confiable en el mercado de pases de esa región. El comunicador señaló que el elenco ‘bajopontino’ sigue muy de cerca al jugador de 28 años. Según sus reportes, el perfil del futbolista agrada en La Florida y encaja con las características físicas y técnicas que busca el club para afrontar el roce internacional del próximo año.

Sporting Cristal puso la mira en Mateo Puerta: ¿Quién es y en qué posición juega? (Foto: Águilas Doradas)

El interés no se ha quedado solo en un sondeo, sino que ha avanzado hacia una etapa de diálogo. Capera detalló que los dirigentes de Sporting Cristal ya vienen sosteniendo conversaciones directas con el entorno del jugador. El objetivo de estas charlas es analizar a fondo la viabilidad económica y deportiva de la operación para ver si es posible concretar su fichaje en las próximas semanas.

A través de su cuenta de ‘X’, el periodista fue específico sobre el estado de la negociación: “Sporting Cristal está interesado en Mateo Puerta. Hace algunas semanas han estado en conversaciones con su entorno con la aprobación de la secretaría técnica del club”. Dicha validación responde también a los pedidos del propio estratega brasileño.

Sin embargo, su situación contractual podría requerir una negociación entre clubes. Actualmente, Puerta defiende la camiseta de Águilas Doradas, elenco con el que mantiene un vínculo vigente por una temporada más, es decir, hasta finales del 2026. Esto obligaría a Sporting Cristal a negociar un préstamo o la compra del pase para liberarlo de su actual equipo.

¿Quién es Mateo Puerta?

Para quienes no lo tienen en el radar, es un futbolista colombiano de 28 años que se desempeña habitualmente como lateral derecho. Su trayectoria en su país lo ha consolidado como un defensor con oficio, capaz de cumplir tanto en la marca como en la proyección, características esenciales para el estilo de juego que suele proponer Cristal.

En cuanto a su presente deportivo, los números de su última campaña muestran una participación moderada. Si se revisan sus estadísticas de la temporada 2025 con Águilas Doradas, se puede ver que disputó un total de 13 partidos. En ese lapso, logró anotar un gol y no registró asistencias, cifras que la directiva celeste espera potenciar si finalmente se concreta su llegada al fútbol peruano.

De dicho equipo ha formado parte desde el año 2020, pero sin lugar a duda su mejor temporada fue en el año 2023 cuando jugó un total de 47 partidos, marcando 4 goles y brindando 5 asistencias, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Al año siguiente participó en la Copa Libertadores pero sumando solo 2 partidos.

