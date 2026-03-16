Si bien Sporting Cristal goleó por 3-0 a Sport Boys y no pasó apuros para imponerse en casa, la semana ha sido bastante intensa en la interna y los rumores acerca de la supuesta renuncia de Paulo Autuori, luego de una evidente molestia por cómo se dio la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Como se recuerda, los cerveceros tuvieron que ir hasta la tanda de penales para eliminar a Carabobo FC, incluso habiendo tenido la ventaja en el marcador global.

En medio de esto, no solo el propio brasileño desmintió aquel rumor, sino también los propios futbolistas. Diego Enríquez, quien tuvo una tarde tranquila al no haber sido exigido por la ‘Misilera’, salió al frente para hablar de la relación que tienen los jugadores con Autuori y qué fue lo que realmente pasó luego del choque con Carabobo FC.

“El ‘profe’ Paulo siempre estuvo de la mano de nosotros, siempre estuvo involucrado y siempre respaldado por el equipo. Sabemos que él tiene una molestia después del partido contra Carabobo, pero como nos generó a todos, que estábamos molestos por cómo habíamos empezado”, explicó.

En esa misma línea, Enríquez señaló que ahora todos están enfocados en dar la talla no solo en la Liga 1, donde van sextos a seis puntos del líder, sino también en la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Gracias a Dios se pudo clasificar, que era lo importante, y ahora estamos todos juntos remando para el mismo lado”, comentó.

Diego Enríquez volvió a Sporting Cristal en el 2024 luego de su préstamo en Binacional. (Foto: Getty Images)

En cuanto al desarrollo del partido frente a Sport Boys, el portero de 24 años valoró el hecho de haber sido dominadores del trámite y haberlo reflejado en el marcador con un contundente 3-0. Además, siendo guardameta le dio importancia a cerrar la jornada con el arco en cero.

“Es un triunfo muy importante. Necesitábamos este tipo de partidos, un partido completo de tener la pelota, ser eficaces, el arco en cero. Yo creo que se dio y estamos muy contentos”, subrayó.

Paulo Autuori sigue firme en Sporting Cristal. (Foto: GEC)

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre los rumores de su salida?

Ya en frío tras el 3-0 sobre Sport Boys, pero visiblemente molesto por lo comentado acerca de su continuidad a lo largo de la semana, Paulo Autuori puso el parche y aclaró que sigue firme en Sporting Cristal. Según su mirada, este tipo de afirmaciones se hacen verdad solo por repetición, y no porque realmente sean ciertas.

“Hasta en los días actuales la gente habla lo que quiere, ¿no? Y quizá lo que no es verdad pasa a ser por la cantidad de repeticiones, más aún en los días actuales”, aclaró el director técnico brasileño, quien volvió al club a mediados del año pasado tras la salida de Guillermo Farré.

Paulo Autuori está viviendo su segunda etapa en Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 3-0 a Sport Boys, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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