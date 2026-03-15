El exdirector técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se pronunció sobre la designación de Mano Menezes como nuevo entrenador del combinado nacional. El estratega argentino, recordado por clasificar a Perú al Mundial de Rusia 2018, expresó su respaldo al inicio de esta nueva etapa. Además, señaló que espera que el proceso del técnico brasileño tenga buenos resultados.

Durante una entrevista, el popular ‘Tigre´ destacó la trayectoria del entrenador brasileño. Según explicó, Menezes es un profesional con amplia experiencia en el fútbol internacional. Por ello, consideró que lo más importante en este momento es apoyar su trabajo al frente del equipo nacional.

“El nuevo técnico es un profesional de mucha experiencia. Lo avala su trayectoria y hay que apoyarlo”, expresó Gareca al referirse al nuevo ciclo que comienza en la selección. El entrenador argentino remarcó que el objetivo principal debe ser que el equipo vuelva a tener protagonismo a nivel internacional.

Asimismo, el exentrenador de la ‘Bicolor’ dejó claro que, más allá de cualquier situación pasada, mantiene su cariño por el combinado nacional. En ese sentido, señaló que todos los peruanos deben desearle lo mejor al nuevo comando técnico. “Todos somos hinchas de la selección para que le vaya bien”, afirmó.

Las declaraciones del entrenador argentino se dan en medio del inicio de la era de Menezes al mando del equipo peruano. El estratega brasileño asumió recientemente el cargo con el objetivo de iniciar un nuevo proceso deportivo y encaminar a la selección en los próximos desafíos internacionales.

En los próximos días, el técnico brasileño presentará su primera lista de convocados al frente del combinado nacional. Esta convocatoria será para los partidos amistosos que disputará el equipo durante la próxima fecha FIFA.

La expectativa es grande entre los hinchas, ya que se trata del inicio de una nueva etapa en la selección. Muchos esperan que el equipo pueda recuperar competitividad y volver a ser protagonista en Sudamérica.

De esta manera, Ricardo Gareca dejó en claro su postura sobre la llegada de Mano Menezes. El entrenador argentino pidió respaldo para el nuevo proceso y reiteró que el deseo de todos debe ser que a la selección peruana le vaya bien en esta nueva etapa.

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