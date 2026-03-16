Después de algunas semanas de espera, la Selección Peruana, ahora encabezada por Mano Menezes desde el banquillo, dará a conocer a su lista de convocados para los partidos amistosos frente a Senegal y Honduras. Ambos duelos marcarán el inicio de esta nueva etapa con el brasileño, quien tomó la posta del interinato de Manuel Barreto, luego de la destitución de Óscar Ibáñez tras el desastroso cierre de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde la ‘Blanquirroja’ terminó penúltima en la tabla de posiciones, solo por encima de Chile.

En los últimos días, Menezes ha cumplido con visitar algunos partidos de la Liga 1, además del Sporting Cristal vs. Carabobo FC por la Fase 3 de la Copa Libertadores y el Cienciano vs. Melgar por la Fase Preliminar de la Sudamericana. Esto le ha permitido seguir de cerca el desarrollo del campeonato y la idiosincrasia con la que se manejan los clubes, además del ritmo con el que normalmente se juega en nuestro país. Es probable que algunos convocados sean considerados a raíz de estas visoria.

En una entrevista que dio a comienzos de febrero para los medios oficiales de la Selección Peruana, Mano Menezes señaló que tomó la decisión de agarrar este fierro caliente porque tenía muchas ganas de sumarse a un proyecto y estar en un lugar donde le den libertad para aplicar su metodología desde cero. Según su análisis, la ‘Bicolor’ le da esas condiciones a su trabajo y ahora que dará a conocer a sus primeros convocados, espera comenzar con el pie derecho.

“Quería asumir un lugar donde se construya un proyecto. Estuvimos analizando que la Selección Peruana era muy propicia para construir algo así. Sabemos que esas construcciones tienen altos y bajos en los primeros momentos, además no traen resultados inmediatos. Si todos entienden que debe ser perfecto, juntos podemos construir un camino. Eso me motiva y atrae para estar aquí” señaló hace unas semanas.

Mano Menezes tiene contrato con la FPF hasta el cierre de las Eliminatorias 2030. (Foto: Getty Images)

Menezes precisó que antes de dar a inicio con la ejecución de un proyecto pensando en la clasificación al Mundial del 2030, debemos reconocer en dónde estamos parados y hacia dónde vamos con el universo de futbolistas que tenemos a disposición. Sin eso, será difícil competir. Luego de dicha autoevaluación, recién podremos saber qué tenemos para enfrentar al resto.

“Primero tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Eso es más o menos lo que todos intentan. Saber dónde queremos llegar, jugar una Copa América, llegar al Mundial 2030. Saber dónde estar es algo más duro porque a veces nuestras realidades machucan un poco”, añadió.

En cuanto a los rivales, el más duro será Senegal, pues acaba de levantar la Copa Africana de Naciones y clasificó al Mundial 2026 con el rótulo de ser la mejor selección del continente africano. Será un buen termómetro para saber en dónde estamos parados. Honduras, por su parte, también nos exigirá a su manera. Lo importante es que Menezes saque sus primeras conclusiones tras esta convocatoria para la fecha FIFA de marzo.

Los convocados de Perú:

Porteros: Por confirmar

Defensores: Por confirmar

Mediocampistas: Por confirmar

Delanteros: Por confirmar

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

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