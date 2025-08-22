LDU de Ecuador sigue soñando con ganar su segunda Copa Libertadores de la mano de Tiago Nunes, el DT brasileño que fue clave para superar la llave de octavos de final ante Botafogo, su exequipo. Tras caer 1-0 en la ida en Brasil, el cuadro de Quito se hizo fuerte en casa y venció 2-0 al ‘Fogao’ para remontar la llave. Así, selló su pase a los cuartos de final del torneo continental.

Tras consumar la clasificación, el entrenador fue abordado por la prensa peruano y recordó los buenos momentos vividos en su paso por Sporting Cristal, en la temporada 2023, que fue su primera experiencia en el extranjero. Tras dicho paso, dirigió a Botafogo, Universidad Católica de Chile y LDU.

“Tengo mucha gratitud por la gente de Perú, me trataron súper bien. La gente de Cristal me dio la oportunidad de entrenar a este gran equipo, este equipo tradicional de Sudamérica, fue un paso importante en mi trayectoria, llevo a todos con mucho cariño en mi corazón”, declaró el DT a JAX Latin Media.

De hecho, durante su paso por La Florida el entrenador consiguió un récord positivo: 22 victorias, 18 empates y siete derrotas. En su momento declaró que tuvo que volver a su país por temas personales, y luego fue reemplazado por su compatriota Enderson Moreira, quien no tuvo buenos resultados al mando de ‘SC’.

Tiago Nunes clasificó con LDU a cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Botafogo. (Foto: Getty Images)

Actualmente, se mantiene la escuela brasileña en el Rímac con Paulo Autuori, y el mismo Tiago Nunes confesó que sigue a la distancia los partidos de Sporting Cristal, y no dudó en confesar su fanatismo hacia el ‘Profesor’, revelando que fue el DT que abrió las puertas del extranjero para los entrenadores de su país.

“Autuori es un histórico del fútbol sudamericano. Salió campeón con Sporting Cristal muchos años atrás, abrió las puertas del fútbol internacional para muchos entrenadores como yo. Soy hincha de Paulo, espero que pueda seguir haciendo las cosas bien”, agregó.

Finalmente, le dejó un sentido mensaje a la hinchada celeste: “Un saludo especial a la hinchada de Cristal, tengo a todos en mi corazón, los quiero un montón”. Pese a la distancia y el tiempo transcurrido, Tiago Nunes recuerda con mucho cariño su paso por Sporting Cristal.

Tiago Nunes fue presentado como DT de Sporting Cristal a fines del 2022. (Foto: @ClubSCristal)

