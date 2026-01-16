El Torneo Apertura de la Liga 1 está a pocos días de iniciar y en los últimos días se confirmó, por parte de la organización del campeonato, que el cupo de extranjeros se ampliará hasta a seiete para el presente año. Esto no ha caído nada bien en varios sectores y uno de los que alzó la voz fue el gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos.

El directivo celeste, en una reciente entevista con el programa ‘Campeonísimo’ de PBO, expresó su desacuerdo con esta medida, la misma que calificó como un “despropósito”.

“Estamos en total desacuerdo y eso es algo que todos nosotros como peruanos deberíamos estar alineados con eso. Deespués de 36 años fui a un Mundial, me parece que hasta ese momento existía la bolsa de minutos. Imagínate ahora se han aprobado siete extranjeros. Nunca hemos estado de acuerdo, porque nosotros somos un club que trabaja de manera responsable en menores”, declaró al citado medio.

“Muchos de los jugadores del plantel profesional han comenzado en menores. Hemo votado en contra porque pensamos que es un despropósito. Nos da mucha pena que eso se haya aprobado. Yo no entiendo cuál ha sido el criterio”, agregó Zevallos.

En esa línea, se refirió a la necesidad en nuestro fútbol de que los clubes alineen a jugadores jóvenes en todos los partidos, con la finalidad de potenciar jugadores de cara al futuro y también puedan nutrir a la selección peruana, que cada vez tiene un universo de jugadores más corto.

“Yo creo que debería haber bolsa de minutos y una norma que obligue a que parte del presupuesto sea destino a menores, porque tú ves en varios clubes que casi no tienen divisiones menores”, apuntó.

Cristal puso a la venta las entradas para la 'Tarde Celeste'. (Foto: Sporting Cristal)

Finalmente, dejó un mensaje al hincha de Sporting Cristal y remarcó que en la institución están trabajando intensamente, con la idea de siempre llegar a las instancias finales y darle el título de la Liga 1, trofeo que no ganan desde la temporada 2020, cuando venció en la final a Universitario.

Los celestes tendrán su presentación oficial del plantel ante sus hinchas en el estadio Alberto Gallardo el próximo 25 de enero. El rival elegido es la Universidad Católica de Ecuador, tal cual pasó en la Tarde Celeste 2025.

Cristal debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco. El choque está programado para el próximo 1 de febrero desde la 1:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

