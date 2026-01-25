Sporting Cristal arrancó la temporada con una sonrisa en el rostro y una señal alentadora para sus hinchas. La Tarde Celeste 2026 no solo sirvió como presentación oficial del equipo, sino también como un primer termómetro de lo que puede ofrecer el plantel en un año exigente. En ese escenario, el nombre de Felpe Vizeu volvió a tomar protagonismo, especialmente por todo lo que representa su presente y su pasado reciente. El ambiente en el estadio, la respuesta del equipo y un gol oportuno marcaron una jornada que dejó más de una lectura en La Florida.

El cuadro celeste superó a Universidad Católica de Ecuador y dejó buenas sensaciones, más allá de tratarse de un partido de presentación. Para el grupo, fue una oportunidad de reafirmar una idea clara: cada encuentro con esta camiseta exige entrega total.

Uno de los protagonistas de la tarde fue Felipe Vizeu, quien apareció en el momento justo para marcar uno de los goles del triunfo. Tras el partido, el delantero no ocultó su gratitud por seguir en el club y destacó lo que significa Sporting Cristal en su carrera. “Primero agradecer a Dios por estar acá otra vez. Es un gran club”, señaló en declaraciones a L1 Max.

El brasileño fue claro al remarcar que, incluso en amistosos, la exigencia no cambia. “Sabemos que hoy fue un partido de presentación, pero entendemos que siempre que entramos a la cancha con esta camiseta tenemos que sacar todo”, expresó, dejando en evidencia el compromiso que asume con el equipo.

Sin embargo, Vizeu también puso paños fríos al entusiasmo y recordó que lo más importante recién comienza. Con la Liga 1 a la vuelta de la esquina, el atacante apuntó al próximo desafío. “Salimos felices con una victoria, pero ahora tenemos que concentrarnos más esta semana porque se inicia la temporada”, comentó.

Felipe Vizeu anotó el tercero de Sporting Cristal. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)

El delantero también se refirió al debut en altura que tendrá Cristal y a la mentalidad con la que afrontarán ese reto. “Tenemos un partido difícil, así que hay que continuar con mucha tranquilidad y humildad, porque sabemos que este año tenemos que ganar todo”, afirmó.

En el plano personal, Vizeu reconoció que marcar en la Tarde Celeste puede ser un impulso importante para lo que viene. “Sé lo que puedo entregar y hacer con los goles también. Gracias a Dios inicié con gol y esto me da confianza para tener un buen año”, sostuvo.

El gol ante Universidad Católica no pasó desapercibido dentro del plantel ni entre los hinchas, especialmente por el contexto previo. El brasileño había sido blanco de críticas, pero respondió en el campo con una definición oportuna que fue celebrada por todo el equipo.

Con la temporada 2026 en marcha, Felipe Vizeu parece decidido a escribir una nueva historia con Sporting Cristal. Sus declaraciones y su actuación en la Tarde Celeste dejan en claro que el delantero quiere empezar el año con protagonismo y compromiso total.

