Dio sus razones. Gonzalo Aguirre dio a conocer a la comunidad de Sporting Cristal que no continuaría en el club. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram agradeció a sus compañeros, utileros y fisioterapeutas que lo acompañaron durante su travesía en el Rímac, permitiendo así que mantenga su buen nivel competitivo. No obstante, hubo un ausente en dicho post: Enderson Moreira. ¿La razón? En palabras del propio jugador, el técnico fue inexacto al explicar los motivos por los que ya no fue tomado en cuenta para esta temporada.

En diálogo con ATV Deportes, el volante de 20 años confesó qué lo motivó a desvincularse del elenco celeste, casi a mitad de concluir el Torneo Apertura. “La verdad que estoy sorprendido y mortificado, por lo que dijo el técnico el otro día. No sé si lo dijo de manera personal o en representación al club -espero que no sea así-, pero la verdad es que me veo en la obligación de salir a hablar, porque, a parte de que el técnico está mintiendo, siento que se está dañando mi imagen como profesional”, dijo en primera instancia.

A ello, agregó que “sobre el hecho de que dijera que yo le comenté que no quería jugar, primero que nada, en ningún momento me acerqué, pero él sí y me dio las razones por las que no me iba a tomar en cuenta. Lo que sí fui a aclararle el tema y preguntarle cómo es que me veía el técnico”. Incluso, el jugador detalló el pedido que le hizo al técnico brasileño.

“Le dije: ‘Entiéndame, no es fácil para un jugador chico, que se esfuerza al máximo y trabaja mucho para esto, que no lo estén tomando en cuenta. Póngase en mis zapatos’. También le dije que sí quería jugar, como cualquier otro jugador”, explicó. Cabe señalar que, de los 12 partidos que ha jugado Sporting Cristal, tanto en la Libertadores como en la Liga 1 Te Apuesto, Aguirre no sumó minuto alguno.

Asimismo, fue enfático al mencionar que su intención fue seguir jugando este año. “Escuché de que yo no quería jugar y que el técnico había dicho que me quería ir, lo cual es mentira. O sea, como un chico de 19, 20 o 21 años no va a querer jugar”, enfatizó. Aunque, aclaró que “él (Moreira) me dio las razones y me dijo que las órdenes venían de arriba. Supongo que arriba deben ser los dueños del club, no sé. Nunca se me acercaron a explicar ni mucho menos”. “Exactamente las palabras que me dijo él fueron: ‘Lo único que te digo es que recibo órdenes de arriba y me dijeron que no te tenga en cuenta’“.

Finalmente, fue claro al agradecer la oportunidad que le dio Tiago Nunes, cuando dirigió el club celeste la temporada pasada, y la experiencia que vivió en la institución. “Es un gran club. Ha sido una pena irse por la puerta de atrás, con esa espina que no me la puedo sacar. Yo quería aportar mi granito de arena, trabajaba para eso. El proyecto del club no iba conmigo”, concluyó.

¿Cómo llegó Aguirre a Sporting Cristal?

Aguirre firmó su primer contrato profesional con Nueva Chicago, de la Segunda División de Argentina en el 2022. Su buen pie y talento en el mediocampo le permitieron ser llamado a la selección Sub-20 para los amistosos de finales de ese año, así como en los partidos que se disputaron a lo largo del 2023. Precisamente, los rimenses apostaron por el préstamo de él para el Clausura de dicha temporada.

Con el club argentino había sumado siete partidos en el 2022, cuatro de ellos como titular. Para el siguiente año disputó el Sudamericano Sub-20 y para julio llegó al Rímac, donde estuvo bajo las órdenes de Tiago Nunes. Su debut se dio en la victoria por 5-0 frente a Deportivo Binacional, en el estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, no fue hasta el choque con Sport Boys donde ingresó como titular.

¿Cuál es el próximo partido de Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad el próximo lunes, cuando visite a Deportivo Garcilaso por la décimo primera fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el lunes 15 de abril desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido por la señal de L1 MAX.

Debido a que el campeonato ingresó a su etapa más ‘picante’, los ‘celestes’ necesitan sumar de a tres en la altura de Cusco y, así, no permitir que Universitario de Deportes se despegue en la cima de la tabla posiciones. Si bien cuando visitaron a Always Ready -por la Copa Libertadores- cayeron goleados por 6-1, y frente Cienciano empataron por 2-2, el último antecedente celeste en altura es positivo: un 2-1 sobre UTC, en Cajabamba.





