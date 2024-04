En pocas horas, Universitario de Deportes enfrentará a Junior de Barranquilla, por la segunda jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. El cuadro de Fabián Bustos viajó el último lunes a tierras colombianas, para así estar preparados para el compromiso, el cual está programado para las 9:00 p.m. de esta noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Si bien se arrancó ganando el elenco merengue, tras la victoria frente a LDU de Quito, los barranquilleros también hicieron lo propio frente a Botafogo, un hecho que tiene claro el DT argentino y también sus dirigidos.

En diálogo con Radio Ovación, el estratega de la ‘U’ comentó que “es bueno siempre arrancar con pie derecho la Copa, un torneo muy complicado y parejo, con grandes equipos. Estamos con la expectativa y la ilusión de seguir haciendo buenos partidos”. No obstante, no dejó de lado los aspectos positivos con los que llega el rival de turno, que para esta fecha jugará de local.

“Me gustó muchísimo la forma de jugar de Junior. Tienen un entrenador muy capaz, que viene haciendo las cosas bien y tiene un lindo equipo, bien trabajado, con buenos jugadores, con una idea clara de juego. No me sorprende Bacca o Chará, porque son jugadores top. Enamorado está jugando muy bien, Caicedo por izquierda, es un buen equipo, con buenos jugadores, con un arquero también muy bueno”, dijo.

Respecto al arbitraje, Bustos sostuvo que “los árbitros cobran menos las faltas chicas, es más físico, más intenso, se tiene que estar a la altura físicamente y sentí que en Botafogo, que tiene un equipazo, los jugadores estaban saliendo del estadual y no estaban en el ritmo de Junior, de nosotros o de LDU”. Bajo esa línea, agregó que “este es un partido físico contra un gran equipo que si lo dejamos jugar juega bien, así que hay que intentar que no juegue”.

Sobre el presente del equipo, admitió que tienen claro cómo deben manejar el ritmo del partido. “Los partidos tienen distintos trayectos y uno tiene que saber qué hacer y qué le conviene. Cuando haya que sostener hay que sostener, cuando haya que ir a buscar hay que intentar aprovecharlo y después en esos mini partidos si somos superiores vamos a tener chance”, explicó.

“Si ellos nos dominan y nos manejan la pelota todo el tiempo vamos a sufrir pero si nosotros logramos sacarle la pelota le vamos a hacer daño. Es un partido parejo, con un equipo muy bueno, tienen la ventaja de la localía, el clima pero no son excusas. Para nosotros es un partido importantísimo que queremos jugar”, destacó.

Finalmente, agregó que “tenemos un grupo muy complicado, muy parejo. Todo el mundo pensó que nosotros éramos el más débil del grupo, hasta para la prensa del continente, pero nosotros queremos competir a la altura de ellos. Es muy difícil, pero quiero ir paso a paso, con los pies sobre la tierra. Empieza a haber desgaste y ya tenemos a ‘Canchita’ lesionado. Mientras más jugadores fuertes física y mentalmente tangamos, tenemos más chance”.

La palabra de Martín Pérez Guedes

Martín Pérez Guedes también se refirió al duelo de esta noche frente a Junior de Barranquilla. “Estamos muy motivados, veo al grupo muy bien, venimos de hacer buenos partidos en casa y el otro día se nos dio también con LDU, así que estamos muy motivados”. Eso sí, señaló que “sabemos que Junior tiene un gran plantel y al igual que nosotros están en su Centenario, tienen grandes jugadores, trataremos de hacer un buen partido para seguir sumando y pelear en el grupo”.

Si bien señaló las cualidades del plantel merengue, no dejó de lado las del rival. “Nosotros hemos mantenido una solidez en lo defensivo y de a poco estamos mejorando en el juego. Ellos son un buen rival, tienen jugadores rápidos en ataque, será un lindo partido y entretenido”. Otro detalle del que se habló fue sobre las circunstancias climáticas de la ciudad de Barranquilla, el cual no desestimó, pero tampoco enfatizó.

“Aquí hace mucho calor, pero venimos de situaciones geográficas similares y estamos acostumbrados. Todos los partido son diferentes y trataremos de dar lo mejor para conseguir la victoria”, explicó. Eso sí, antes de concluir la entrevista con Radio Ovación, agradeció el apoyo de los hinchas y añadió que “es una motivación extra el apoyo de ellos”.





