Sporting Cristal peleó hasta la última fecha la posibilidad de forzar una semifinal que los ponga en carrera para seguir soñando con el título nacional; sin embargo, ante la derrota de Alianza Lima frente a Cusco FC, Universitario de Deportes se proclamó campeón. Pese a sumar su cuarto año sin obtener una nueva corona, el cuadro rimense consiguió la clasificación directa a fase de grupos de la Copa Libertadores al quedar en el segundo lugar de la Tabla Acumulada y ya comenzó a preparar lo que será la próxima temporada.

Una de las dudas más consultadas por los hinchas es sobre la continuidad del técnico Guillermo Farré, quien llegó al equipo para el Torneo Clausura tras la salida de Enderson Moreira. En una entrevista con el programa cordobés, La Mesa del Fútbol, el propio técnico confirmó que seguirá al mando del cuadro celeste.

“Por el momento yo tengo contrato vigente en Cristal y las cosas están dadas para que sigamos el proceso que viene. Hemos terminado bien el torneo y estamos visualizando algo importante. Tenemos un gran desafío por delante que es la Copa Libertadores y es un objetivo primordial para mi carrera poder jugar el torneo internacional”, dijo.

Farré también habló sobre el balance que le dejó dirigir a Sporting Cristal en el segundo semestre del 2024. “La realidad es que ha sido una experiencia muy importante, al principio nos costó agarrarle la mano lo que era la Liga porque hay mucha diversidad climatológica. Nos costó un poco, pero a partir de la segunda etapa del torneo tuvimos una sumatoria de puntos importante. No nos alcanzó para salir campeón del torneo local, pero sí para clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, señaló.

Además, contó lo que se encontró en su llegada al Rímac y su adaptación al fútbol peruano. “Me encontré con un club excelente, muy ordenado y con un proyecto muy interesante. Para lo que es el fútbol peruano es un club que hacia adelante se visualizan cosas muy importantes, pero con una idiosincrasia futbolística que es completamente distinta a lo que es el fútbol argentino. Es cuestión de adaptarse y hoy culminar el año con este logro y con la tranquilidad de que hemos podido transitar el torneo de buena manera, me da una experiencia muy importante para el año que viene”, explicó.

Finalmente, le preguntaron sobre el profesionalismo del futbolista peruano. “Hay un prejuicio muy grande en ponerle el rótulo al jugador peruano. No pasa por ahí. El jugador peruano es muy técnico y que juega al fútbol desde las entrañas de su ser. Lo que sucede es que las estructuras institucionales no han tenido un avance para profesionalizarlo desde otro lado. Hay mucho por hacer todavía, pero hay una materia prima muy importante. Sería positivo que toda la estructura crezca en su conjunto, no solo unos equipos y otros no”, expresó.

¿Cómo quedó el orden para la Copa Libertadores 2025?

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidos para su participación en la Copa Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en la fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres puntos de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2, obteniendo también un cupo directo en la fase de grupos.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros aseguraron el tercer lugar en el acumulado y serán Perú 3, participando en la primera fase previa de la Libertadores. Por otro lado, Alianza Lima, como Perú 4, jugará en la segunda fase previa del torneo. Es importante mencionar, que esta fase será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1





