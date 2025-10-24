Después de la dura derrota que sintieron en el Estadio Nacional frente a Universitario -que se sintió con mayor frustración por el trámite del partido- Sporting Cristal trata de levantar cabeza nuevamente y enfocarse en los últimos duelos que le restan por cumplir. No solo para cerrar el año con dignidad, si no porque esos puntos conseguidos en las últimas fechas podrían significar iniciar el 2026 con el pie derecho, a diferencia de lo que fue esta temporada. Y eso lo sabe bien, Gustavo Zevallos, que remarcó el gran objetivo final.

El 1-0 en contra que recibieron en el duelo de recuperación por la Fecha 14, sentenció toda esperanza que, quizá, aún quedaba en La Florida por conseguir el título del Torneo Clausura. Levantar un trofeo es algo que se les ha hecho ajeno a los hinchas ‘celestes’ desde hace prácticamente 5 años, y esa carga aumenta la presión de la dirigencia.

Una dirigencia que ha tenido muchos problemas últimamente con sus aficionados, pero que reconocen que la sequía es el gran pendiente que tendrán que cumplir en las próximas temporadas. Tal cual como lo dijo Gustavo Zevallos, el próximo año ya empieza la tarea de volver a poner a Sporting Cristal en el máximo podio.

“Es una deuda que tenemos con la hinchada (el título). Hay que corregir cosas, y eso solo se dará pensando en el próximo año; se corregirán internamente”, manifestó Zevallos en zona mixta una vez culminado el partido.

El título de 2020 fue el último de Sporting Cristal con Adidas. (Foto: Sporting Cristal)

De hecho, la última vez que Sporting Cristal levantó el título fue en el 2020, donde incluso -en plena pandemia- vencieron en la final a Universitario de Deportes, quien justamente, en los años posteriores a ese, se volvería su constante verdugo en duelos directos por la definición del título nacional.

Pero más allá de esa pelea por una estrella más en la historia del fútbol peruano, también se encuentra el deseo de volver a pelear de la mejor manera un torneo internacional. En el caso del equipo de Paulo Autuori, se encuentra cerca una vez más de clasificar a una Copa Libertadores, solo faltaría esperar a qué instancia lo harán.

Es por eso que el objetivo que plasma Zevallos es más que claro, poder alcanzar ese último cupo libre que queda para la Fase de Grupos, y así evitar fases previas que le impidan seguir avanzando. “Estamos pensando en el Perú 2, no podemos quitarle el ojo a algo tan importante para nosotros como la Copa”, indicó.

Sporting Cristal ha quedado sin chances de pelear el Torneo Clausura. (Foto: GEC)

¿Qué le respondió Gustavo Zevallos a Franco Velazco?

En la antesala del partido, el director deportivo del cuadro ‘celeste’, respondió a las polémicas declaraciones del administrador ‘crema’, Franco Velazco, quien generó controversia al cuestionar la infraestructura y gestión del club rimense luego de conocerse la programación del encuentro en el Estadio Nacional.

Velazco había cuestionado la falta de un estadio propio por parte de Cristal y las condiciones actuales del Alberto Gallardo, afirmando que “tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima la mitad del estadio está sobre el agua”, lo que generó reacciones de varios protagonistas ligados al cuadro del Rímac.

En ese contexto, Zevallos fue consultado sobre el tema y respondió con mesura, aunque marcando una clara posición institucional. “De parte mía no merece ningún comentario. Lo único que puedo decir es que acá pensamos en el fútbol, somos muy respetuosos en todas las instituciones y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera”, declaró a L1 MAX,

