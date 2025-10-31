En medio de un momento de alta tensión en el torneo peruano, Sporting Cristal se juega la vida en los últimos partidos que le tocará enfrentar buscando sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Sabiendo que es la última arma que le quedará a los ‘rimenses’ para tratar de calmar la molestia de sus hinchas, tendrán que esperar también que los resultados de sus rivales más cercanos se den a su favor y así poder quedarse ellos con el último cupo que queda pendiente. Pero, malas noticias han aparecido en La Florida que podrían complicar el final de esta campaña 2025.

Uno de los equipos que no ha tenido una buena temporada es justamente el cuadro rímense, que inició el año con el trabajo de un Guillermo Farré que no gustó ni en su forma de trabajar, ni en los métodos que mostró en el campo para manejar los partidos en sus diferentes momentos. Después llegaría Paulo Autuori con un salvavidas que los pondría en el radar del campeonato nacional.

Pero no fue suficiente, porque a pesar de que si se vio una mejor performance en el campo, no lograron meterse a la pelea por el título del Clausura. Sin embargo, aún se mantienen vivos en la definición de los cupos a la Copa Libertadores, más específicamente en el último disponible en esta recta final, donde la lucha se mide palmo a palmo con Melgar.

Sporting Cristal se prepara para las últimas fechas del Torneo Clausura. (Foto: Sporting Cristal)

A pesar de que en la última jornada se les escapó los puntos cuando cayeron frente a Los Chankas, -situación que los puso en el quinto lugar del acumulado- Gustavo Zevallos se mostró confiado en que ese último pase a los play-offs que definirán a Perú 2, se quedará en tienda rímense, por lo que pidió confianza en estos últimos duelos que les tocará afrontar.

“Estamos seguros y enfocados que ese cupo importante de Copa Libertadores, va a ser de Sporting Cristal. Eso se logrará con esfuerzo y trabajo con resultados, para que la gente vea que verdaderamente hubo cambios en el club”, comentó en una entrevista para Radio Ovación.

Por supuesto, el directivo también afirmó conocer lo que desea el hincha, pues no solo se enfoca en resultados si no también en visualizar un buen juego. “Lo que más le interesa al hincha por un tema de historia, es que tiene que ser un equipo que intente jugar bien. Cristal puede ganar 3-0, pero si no juega bien... se le ha acostumbrado mal al hincha, en el buen sentido de la palabra, que no solo es importante el resultado, sino también el juego”, agregó.

Sporting Cristal cayó 1-0 frente a Los Chankas por la Liga 1 | FOTO: Liga 1

Sin embargo, no todos son noticias esperanzadoras en el predio de La Florida, porque a pesar de que todos puedan estar enfocados en el mismo objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026, habrán algunas piezas que tendrán que tomarse días de ausencia y en algunos casos ni siquiera podrán culminar el torneo de este año.

Es así que Zevallos confirmó los nombres de los futbolistas que no tendrán la chance de jugar en todos los últimos partidos que quedan. “‘Canchita’ sufrió una lesión, tuvo un esguince de rodilla, está en el proceso de evaluación para ver qué hacer con él. A su vez, previo al Clásico del jueves, Vizeu está en proceso de recuperación, al igual que Fernando Pacheco”, concluyó.

