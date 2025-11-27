La situación de Hernán Barcos sigue generando ruido en el fútbol peruano. Tras confirmarse que el delantero no continuará en Alianza Lima para la temporada 2026, distintos clubes han empezado a aparecer como posibles destinos, lo que ha alimentado múltiples especulaciones en redes y programas deportivos. Entre esas opciones surgió el nombre de Sporting Cristal, un rumor que rápidamente ganó tracción debido a la búsqueda del club rimense por reforzar su ataque para el próximo año. Sin embargo, mientras parte de la hinchada se preguntaba si el goleador histórico extranjero de los íntimos podía vestir de celeste, nueva información terminó cambiando el panorama.

Sporting Cristal, que ya planifica su próxima campaña, maneja un perfil específico para reforzar la delantera, por lo que un atacante de 41 años no encajaría con la línea que ha trazado la directiva. Pese a ello, en los últimos días se instaló la versión de que Barcos había sido ofrecido al club celeste, alimentando la idea de un eventual interés que nunca llegó a materializarse.

La aclaración llegó desde RPP Deportes, a través del periodista Jean Martín Dueña, quien aseguró que Sporting Cristal no tiene interés en contratar al ‘Pirata’. Según detalló, no hubo acercamientos, conversaciones ni evaluaciones internas respecto a incluirlo como alternativa para el 2026, descartando así cualquier posibilidad inmediata.

Este pronunciamiento contrasta con reportes previos que señalaban que el entorno del jugador habría acercado su nombre a La Florida. De hecho, algunas versiones indicaban que el club analizaba opciones para la zona ofensiva ante el futuro incierto de Felipe Vizeu, pero la respuesta institucional terminó dejando claro que ese escenario no avanza.

En paralelo, la situación de Barcos sigue cambiando diariamente. El argentino, que decidió extender un año más su carrera profesional, tiene como prioridad mantenerse en Lima por motivos familiares y laborales, lo que abre la puerta a clubes de la capital que sí estarían dispuestos a negociar su llegada para el 2026.

Uno de esos equipos sería Sport Boys, institución que evalúa sumar experiencia en ataque y que ve con buenos ojos a un jugador que, pese a su edad, continúa rindiendo y manteniendo números competitivos. Esta posibilidad se perfila como una de las más concretas en el corto plazo.

Mientras tanto, el delantero evita pronunciarse y prefiere enfocarse en cerrar su ciclo en Alianza Lima durante los play-offs. El propio Barcos mencionó que hablará cuando sea el momento adecuado, priorizando la estabilidad del plantel y evitando agregar presión en plena recta final del torneo.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fechas de la llave

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verán las caras en una llave con partidos de ida y vuelta, válidos por la semifinal de los play-offs para conocer a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. El primer duelo será el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que la revancha será el sábado 6 en el Estadio Alejandro Villanueva a la misma hora.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: canales de TV

En cuanto a las transmisiones de ambos partidos entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, estas estarán a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

