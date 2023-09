Hace una semana se confirmó la continuidad de Jesús Pretell en Sporting Cristal hasta el 2026, renovación que se gestó gracias al excelente nivel que viene mostrando el mediocampista y a su importancia dentro del esquema de Tiago Nunes. Si bien durante el Torneo Clausura 2023 está teniendo un rol secundario frente al gran nivel de Martín Távara, eso no quita que su presencia siga siendo clave dentro del plantel.

En diálogo con Cristal TV, el volante de 24 años habló sobre su presente luego de la extensión de su vínculo contractual y lo que espera para su carrera de aquí en adelante. Asimismo, reveló que en el fútbol peruano no hay otro club en el que se sienta tan cómodo como en Sporting Cristal, donde se formó desde las divisiones menores.

“Contento de haber renovado, contento de continuar en el club que me formó. Estoy feliz de continuar, siempre he buscado eso, si no es Cristal no quisiera estar en otro club que no sea este. Siempre fui un tipo ambicioso, de jugar en el club más grande, estoy luchando por eso”, manifestó.

En lo que respecta a su actualidad dentro del equipo, Jesús Pretell se mostró satisfecho por el rendimiento que ha tenido a lo largo de la temporada. “En lo personal me siento muy contento, de haber arrancado bien el año y lo siento como una motivación para continuar así ya que tengo un par de años más en el club. Estoy feliz y contento de seguir aportando”, añadió.

Finalmente, se refirió a la lucha por el Torneo Clausura 2023 y el aporte de cada uno de los jugadores de la plantilla, donde cada uno aporta desde donde le toque estar. “Si bien es cierto que todos pensando que cada partido es una final, tenemos que sacar los tres puntos en cada partido. El grupo está bien unido, a quien le toque está para dar el 100% y al que no, desde afuera le toca apoyar”, puntualizó.

Jesús Pretell tuvo un breve paso por Melgar en el 2020. (Foto: GEC)





¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de esta victoria sobre César Vallejo en condición de visitante (0-1), Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a UTC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el lunes 25 de septiembre desde las 8:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

El cuadro comandado por Carlos Ramacciotti llega a este duelo después de golear por 5-1 a Deportivo Municipal en Cajamarca, resultado que los colocó en una posición expectante en la tabla acumulada con la consigna de clasificar a la Copa Sudamericana 2024. Recordemos que la última vez que los de Tiago Nunes enfrentaron al ‘Gavilán del Norte’ fue por el Torneo Apertura, con un 1-1 en el marcador final.





