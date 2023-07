Se formó en Esther Grande de Bentín hasta que llegó a las divisiones inferiores de Cristal en 2016. Tres años después, Carlos Silvestri lo convocó a la selección peruana sub 17 para el Sudamericano 2019. El técnico peruano armó un equipo prometedor con el extremo de Cristal, Yuriel Celi, Alexander Burlamaqui, entre otros jóvenes. Esa generación estuvo cerca de ir al Mundial de la categoría, pero Grimaldo fue señalado como ‘culpable’ de que esto no ocurriera.

El 14 de abril de 2019, la ‘Bicolor’ jugaba la última fecha del hexagonal final contra Uruguay y debía ganar para conseguir un cupo al Mundial. Si bien la ‘sele’ venció por 3-2, Grimaldo se falló un gol en el último minuto, lo que pudo significar un 4-2 que cambiaría la historia. Y es que luego Ecuador golearía por 4-1 a Argentina y terminaría clasificando con mejor diferencia de gol (-1) por encima de Perú (-2). Esto provocó que en redes lo señalaran, de manera injusta, como el ‘responsable’ de la eliminación.

Luz al final del túnel

A pesar de las duras críticas, Grimaldo nunca se vino abajo, supo tener cabeza fría y seguir para adelante. ”Personalmente, nunca me ha importado y yo no me dedico a leer las malas críticas, solo me enfoco en jugar”, dijo el joven atacante luego de fallar el gol. Sin embargo, así como en la vida, el fútbol da muchas vueltas. Al año siguiente, el ‘Picante’ tendría su gran oportunidad al debutar con Cristal.

Con solo 16 años, Grimaldo tuvo sus primeros minutos con el primer equipo, que por ese entonces era dirigido por Manuel Barreto, durante los amistosos de pretemporada. Y aunque ese año la pandemia retrasó todo, el extremo pudo debutar de manera oficial en el Clausura, de la mano de Roberto Mosquera. El 28 de noviembre, entró en la victoria por 3-2 ante Cantolao y jugó 24′, dejando una grata impresión.

Si bien ese fue su único partido en 2020, al año siguiente fue yendo de a pocos, marcó su primer gol en Primera y tuvo la oportunidad de jugar la Libertadores y la Sudamericana. Durante la ‘era Mosquera’ (entre 2020 y 2022), Grimaldo jugó 53 partidos, marcó cinco goles y registró siete asistencias. Mientras que este año, bajo el mando de Tiago Nunes, ya está por superar esos mismos números en menos de una temporada: lleva 31 partidos, cuatro goles y cinco asistencias.

Grimaldo con sus DTs Partidos Jugados Goles Asistencias Minutos Jugados Temporada (s) Roberto Mosquera 53 5 7 2519′ 2020-2022 Tiago Nunes 31 4 5 2016′ 2023-Presente

Este año, ya se ha convertido en titular indiscutible y ha brillado en la Libertadores, tanto en la fase previa como en la fase de grupos. Y aunque tuvo chispazos en los playoffs de la Sudamericana, la sensación de que Grimaldo está ya para irse al extranjero es compartido por hinchas y especialistas. “Es un jugador que tiene un punto de velocidad muy alto, tiene una capacidad de uno contra uno que marca diferencia, hoy no es fácil encontrar eso. Tiene desequilibrio y que se está acercando a un nivel alto”, declaró Nunes a inicio de año.

Una idea que el estratega brasileño reforzó con el paso de los meses. “Grimaldo representa un poco lo que es talento en la esencia. Lo tiene en el ADN, no es algo que fue formado. Lo de él no fue un proceso, fue algo más natural. Ahora, su principal desafío es aprender a elegir mejor. Estamos haciendo un gran trabajo con él y creo que está en un buen momento personal para aceptar y escuchar”, dijo hace poco.

Números de Joao Grimaldo Partidos Jugados Goles Asistencia Minutos Sporting Cristal 84 9 12 4535′

El reto de Grimaldo es mantener ese buen rendimiento, reforzar su físico y mejorar su definición para así ser un extremo completo. Con 20 años, tiene aún un camino por recorrer y en Cristal saben de eso; su contrato acababa a fin de año, pero de acuerdo a RPP, la dirigencia rimense ya le renovó hasta 2025, pensando en una futura venta. Si sigue en ese nivel no cabe duda de que se terminará yendo más temprano de lo pensado.





