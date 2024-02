Este miércoles, Sporting Cristal tenía previsto afinar algunos detalles, de cara al duelo frente a Los Chankas, que se disputará este jueves en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. No obstante, una noticia mantiene al equipo celeste en incertidumbre, tras la lesión del extremo Joao Grimaldo. ¿Que pasó? Según informó el club rimense, a través de sus redes sociales, el atacante sufrió un esguince. Con ello, quedó descartado para el choque por el torneo local y es duda en el debut del certamen internacional.

El atacante rimense salió sentido del tobillo en la práctica del último martes, por lo que tuvo que cancelar cualquier trabajo adicional y someterse a una resonancia magnética, a fin de determinar la gravedad de la lesión. Tomando en cuenta ese detalle, el comando técnico de Enderson Moreira no convocará al jugador para el duelo de este jueves, pero resta evaluar si estará o no ante Always Ready.

Por lo pronto, el jugador de 20 años se encuentra en observación por parte del departamento médico del club celeste y se mantiene como duda para el primer partido de la segunda fase de la Copa Libertadores, duelo que se tiene previsto para el martes 20 de febrero.

Una baja que complica

A pesar de que Grimaldo no ha sumado goles en los primeros encuentros del campeonato local, sí es pieza clave de cara a que estos se concreten, tal y como demuestran las dos asistencia que dio en tres cotejos. Eso sí, de no llegar a los siguientes compromisos, será una gran baja para el elenco bajopontino que, si bien tiene a Martín Cauteruccio como goleador, este último también debe su éxito a sus colaboradores más cercanos, como lo es Joao.

Bajo esta consigna, toca evaluar quién podría tomar el lugar de Grimaldo. Entre los posibles llamados a tomar el lugar están Alejandro Hohberg y Fernando Pacheco, incluso, Maxloren Castro, que con 16 años ya es considerado para sumar minutos en Primera. La otra opción es cambiar de sistema de juego (hasta la fecha, el DT apostó por un 4-2-3-1), aunque con ello se corre el riesgo de que no sea un esquema tan efectivo, como el que venían usando.

Agenda de Sporting Cristal

Luego del empate en Cusco, Sporting Cristal volverá a tener actividad cuando reciba a Los Chankas por la fecha 4 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este jueves 15 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX).

Esta será la primera vez que ambos equipos se enfrenten, pues es el debut del cuadro andahuaylino en la máxima categoría del fútbol peruano. Los ‘celestes’ están obligados a ganar en casa para no perder el ritmo en el campeonato local, tomando en cuenta de que Alianza Lima, Universitario de Deportes, UTC y Sport Huancayo han tenido un buen arranque.

El conjunto ‘rímense’ se ubica en el primer lugar del Torneo Apertura 2024 con siete puntos en tres fechas disputadas. Anotó 11 goles y su arco fue vencido en cinco ocasiones. En la misma línea está UTC de Cajamarca, tras conseguir dos victorias y un empate. Y un escalón abajo, con seis puntos, están Universitario, Alianza Lima y Sport Huancayo. Si alguno de estos tres gana en esta fecha, pasará a la primera posición de la tabla.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.