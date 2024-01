Durante los últimos días, mientras Sporting Cristal continúa con su pretemporada con miras al inicio de la Liga 1 2024, surgió la posibilidad de que Joao Grimaldo pudiera emigrar al exterior. Según informó César Luis Merlo –periodista especializado en el mercado de fichajes–, Belgrano de Córdoba avanzaba positivamente en las negociaciones para hacerse con los servicios del extremo. Sin embargo, todo cambió de un momento a otro y finalmente el trato no se finiquitó.

Aunque el cuadro ‘celeste’ no se manifestó al respecto, las informaciones desde Argentina señalaban que la transferencia se cayó por decisión del atacante de 20 años, quien tomó la medida de esperar una mejor propuesta desde Europa y por ahora permanecer en el Rímac. Así pues, el miércoles el panorama quedó más claro con las declaraciones Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano.

En una entrevista con ESPN, el mandamás del ‘Pirata’ detalló lo que sucedió y explicó que, si bien llegaron a un primer acuerdo con los bajopontinos, fue el propio futbolista quien tomó la postura de no marcharse al fútbol argentino. “Llegamos a un acuerdo con Sporting Cristal, pero el jugador no quiso venir”, sostuvo.

En esa misma línea, Artime resolvió otra interrogate que nació a raíz de los típicos rumores que se dan en el mercado de pases: ¿Bryan Reyna está en la órbita de Belgrano? De manera escueta, el directivo negó que exista alguna negociación con Alianza Lima para fichar al delantero de 25 años, quien tiene contrato vigente hasta diciembre del 2025. “Con Reyna no hay nada”, apuntó.

Con esto queda claro que Joao Grimaldo no se irá a Belgrano de Córdoba y, hasta que no aparezca una alternativa interesante del fútbol europeo, seguirá a disposición de Enderson Moreira para lo que será la temporada 2024, donde los ‘cerveceros’ tienen como objetivos volver a pelear por el título de la Liga 1 y llegar los más lejos posible en la Copa Libertadores –iniciarán el certamen desde la Fase 2, enfrentando a Always Ready–.

‘Grima’ culminó la campaña 2023 siendo elegido el mejor futbolista joven de la Liga 1, clave en los momentos donde Sporting Cristal necesitó competir y, pese a su bajón en el Torneo Clausura, demostró que tiene condiciones para ganarse un lugar en la Selección Peruana –la Copa América 2024 será un reto importante para convencer a Jorge Fossati–. En cuanto a números, disputó un total de 43 compromisos –contabilizando Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana–, marcando ocho goles y sirviendo seis asistencias.

Joao Grimaldo fue elegido el mejor jugador joven de la Liga 1 2023. (Foto: Sporting Cristal)





La agenda de Sporting Cristal

Luego de vencer por 4-0 a la Universidad Católica de Chile en la ‘Tarde Celeste’, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente al Barcelona SC en Estados Unidos, por la City Cup de Miami. Dicho compromiso está programado para el sábado 20 de enero desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Ted Hendricks Stadium. Por ahora ningún canal local ha confirmado la transmisión del encuentro.

El plantel rimense viajó a territorio norteamericano este jueves a las 7:00 a.m. y volverá a Lima el domingo, después de enfrentar al cuadro ecuatoriano. Posteriormente, ‘SC’ entrenará una semana más pensando en su debut en la Liga 1, donde medirán fuerzas con ADT por la primera jornada del Torneo Apertura 2024. Este partido está pactado para el sábado 27 desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX.





